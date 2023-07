Talea Prepens siegt in Göttingen für Niedersachsen

Von: Helmut Anschütz, Andreas Arens

Teilen

Niedersächsische Sprint-Hoffnung: Talea Prepens (Mitte) sichert sich im Göttinger Jahnstadion zum zweiten Mal in Folge die deutschen U23-Titel über 100 und 200 Meter. 2 © A.T. da Silva

Bei den 80. Deutschen U 23-Meisterschaften im Göttinger Jahnstadion ging es neben den Titeln vor allem um die Tickets für die U 23-Europameisterschaft in zwei Wochen in Espoo (Finnland).

Göttingen – Viele niedersächsische Starter rechneten sich dabei nicht unbedingt gute Chancen aus. Doch über die Sprintdistanzen zeigten die Teilnehmer des gastgebenden Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes (NLV) viele gute Leistungen.

Neben der für den SC Magdeburg (Sachsen-Anhalt) startenden Lara Steinbrecher aus Sebexen über 400 Meter Hürden (siehe Artikel links) überzeugte vor allem Talea Prepens vom TV Cloppenburg.

Am Samstag schaffte sie bereits im Halbfinale die Finnland-Norm mit 11,44 sec. über 100 m; im Finale sprintete sie dann in 11,45 sec. zum Titel. „Ans Jahnstadion habe ich nur gute Erinnerungen“, meinte sie. Und stellte das am Sonntag über 200 m erneut unter Beweis. Den 23,40 sec. – bereits fünf Hundertstel unter der Norm – im Halbfinale folgte der Lauf zum erneuten Gold in 23,36 sec. Es war übrigens Prepens zweiter Doppel-Titel in Folge. Kommt Deutschlands neue Sprint-Königin also zukünftig aus Cloppenburg?

Deutschlands Dreisprung-Königin war bis zu ihrer schweren Verletzung die Göttingerin Neele Eckhardt-Noack. Im Jahnstadion traten jetzt ihre potenziellen Nachfolgerinnen in Aktion. Mit der besten Weite war Anna Gräfin Keyserlinck – die möglicherweise bald in Göttingen trainiert – in den Wettkampf gegangen, doch sie konnte sich mit 13,44 m nicht durchsetzen. Den Titel schnappte sich mit guten 13,76 m Aliena Juliette Heinzmann – plus Espoo-Quali. Im Vorfeld hatten schon vier Springerinnen die Norm geknackt.

Erfreulich aus Südniedersachsen-Sicht: Lara Hundertmark (Einbecker SV) belegte mit 57,35 m Platz vier im Hammerwerfen der Frauen. Siegerin Aileen Kuhn (Ludwigsburg) war mit 68,71 m meilenweit an der Spitze.

Titelreif aus niedersächsischer Sicht: Über 400 m der Männer war Louis Quarata (VfL Wolfsburg) überraschenderweise nicht zu schlagen. Der U20-Athlet aus Ostniedersachsen ließ seinen älteren Titel-Konkurrenten im Endlauf keine Chance.

Sieben Springerinnen über sechs Meter sorgten für ein hohes Niveau beim weiblichen Weitsprung-Nachwuchs. Top-Favoritin Mikaelle Assani (6,54 m im zweiten, 6,35 m im ersten Versuch) legte so stark vor, dass sie danach keinen konzentrierten Sprung mehr zustande brachte. Mit Samira Attermeyer (6,22 m), Lucie Kienast (6,22 m) und Pia Meßing (6,21 m) war Platz zwei dafür umso härter umkämpft.

Über 400 m Hürden der Männer verpasste der Frankfurter Darius Gußmann in seinem ersten U23-Jahr den Sieg mit einem Stolperer an der letzten Hürde sehr unglücklich. Trotzdem präsentierte er sich gut gelaunt: „Es war das falsche Bein vorne“, meinte er schmunzelnd. Mit seinen Läufen sei er dennoch zufrieden. Und auch Wettkampf-Organisation und Ambiente lobte Gußmann.