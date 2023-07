Psottas Traumtor bringt Nörten ins Finale gegen die SVG Göttingen

Teilen

Eher am Ball: Nörtens Leon Rüffer (links) flankt vor Gleichens Björn Denecke vor das FC-Tor. © Ottmar Schirmacher

Mit einem Traumtor in der ersten Minute der Nachspielzeit schoss Jannik Psotta den SSV Nörten-Hardenberg am Donnerstagabend zum 3:2 (0:1)-Sieg gegen den FC Gleichen und damit in das Finale des Sparkasse Cup 2023.

Nörten – Hier trifft der Landesligist am Sonntag (15 Uhr) im Stadion am Sandweg auf den Ligagefährten SVG Göttingen.

„Wir haben heute wirklich kein Schussglück entwickelt und haben uns zudem zu sehr von Entscheidungen des Unparteiischen ablenken lassen. Jetzt freuen wir uns, dass wir im Finale sind“, war SSV-Trainer Oliver Gremmes nach Spielschluss erleichtert. Dass Nils Hillemann bei der Torschusseinheit vor Spielbeginn einige Male den Pfosten anvisierte – dieses Pech sollte ihn während der 90 Minuten begleiten. Beispiel: 2. Minute. Hillemanns erster Schuss geht an den Pfosten. Nicht viel nach stand ihm Tim Armbrecht (13.), der aus kurzer Distanz an die Lattenunterkante schießt. Die Liste der Schützen, die einem Treffer nahe waren, setzte sich mit Westfal, Steinhoff, Hendrik Sinram-Krückeberg und eben Hillemann nahtlos fort.

Stattdessen fiel das Tor auf der Gegenseite, als Roy nach einem Fehler der SSV-Abwehr Gleichen in Führung brachte. Zum Glück für Nörten ließ mit Denecke der erfahrenste Gästespieler kurz darauf die große Möglichkeit zum 0:2 aus.

Nahezu unverändert das gleiche Bild bietet sich in Durchgang zwei, wo die leidenschaftlich kämpfenden Gleichener die Räume für den SSV eng machen. Abermals Hillemann (48.) verpasst per Kopf den Ausgleich. In der 55. Minute behautet sich Neuzugang Malte Rode energisch im FC-Strafraum und trifft zum 1:1. Doch die Aufholjagd der Nörtener wird jäh gestoppt, denn eine weitere Chance lässt sich der 37-jährige Denecke nicht entgehen. Wieder führt der FC Gleichen.

Zumindest einen Treffer brauchen die SSVer, um sich ins Elfmeterschießen zu retten. Doch in der Folgezeit bekommt der sichere FC-Keeper Windel immer noch eine Hand oder den Fuß an den Ball. Keine Abwehrchance bleibt dem Gästetorhüter allerdings bei Rodes Schuss (74.) - 2:2. Gibt es noch die Zugabe für die 130 Zuschauer mit dem Elferschießen? Nein! Die verhindert im Kampf gegen die Uhr der SSVer Psotta, der eine Flanke aus 20 Metern gefühlvoll mit der Innenseite des linken Fußes zum umjubelten 3:2 versenkt.

Tore: 0:1 Roy (38.), 1:1 Rode (56.), 1:2 Denecke (72.), 2:2 Rode (74.), 3:2 Psotta (90. + 1.). (osx)