Punktspiel-Debüt von Esmir Muratovic bei SVG: Neuer Trainer – neuer Stil?

Teilen

Gibt Anweisungen: Esmir Muratovic (in Schwarz) im Kreis seiner Spieler auf der Auswechselbank. © Hubert Jelinek/gsd

SVG-Vize Thorsten Tunkel unterstreicht die Schwere des ersten Punktspiels gegen den SSV Kästorf am Sonntag um 15 Uhr im Krügerpark am Sandweg.

Göttingen – „Kompakt und zweikampfstark“, benennt Tunkel die Stärken dieses unbequemen Gegners. Kästorf schaffte in der Vorsaison ein 0:0, „obwohl es aufgrund der vielen Torchancen eines unserer besten Spiele war“, erinnert sich Tunkel.

Fehlen werden bei den Schwarz-Weißen Dennis Forkpah, der noch eine Rotsperre aus der Vorsaison absitzt, die er sich bei der SVG-Reserve eingehandelt hatte. Ricardo Morales plagt sich noch mit muskulären Problemen herum. Finn Daube quält noch eine Prellung und Patrick Hofmann kuriert noch eine Schambeinentzündung aus. Ansonsten aber kann der neue Trainer Esmir Muratovic auf einen gut besetzten Kader zurückgreifen.

„Die Mannschaft muss von Beginn an hellwach sein. Dabei setze ich auf unsere Heimstärke. Wir wollen von Saisonbeginn an eine Macht am Sandweg sein“, so Tunkel.

Nach der 1:3-Niederlage im Finale des Sparkasse Göttingen Cups gegen den Ligakonkurrenten SSV Nörten-Hardenberg, bei dem sich Muratovic auf Heimaturlaub befand, gilt es nun, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Allerdings fehlten einige Spieler ebenfalls wegen Urlaubs, die nun aber dabei sind, sodass es sicherlich einige personelle Veränderungen geben wird. So ist auch wieder Nico Krenzek dabei, der gegen Nörten fehlte, aber in den anderen Vorbereitungsspielen vor allem als Torschütze und Torvorlagengeber überzeugen konnte. (wg/gsd)