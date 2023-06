Regionalliga-Aufstieg nach 14:0-Sieg: Hobrecht lässt Göttingen 05 jubeln

Von: Helmut Anschütz

Da ist das Ding! Die B-Junioren von Göttingen präsentieren die Schale für den Meistertitel und Aufstieg nach dem 14:0 gegen den JFV Calenberger Land. © Hubert Jelinek/gsd

Riesen-Jubel bei den B-Junioren von Göttingen 05! Durch einen völlig ungefährdeten 14:0 (7:0)-Sieg gegen den JFV Calenberger Land ist die Mannschaft von Trainer Jan Steiger aus der Niedersachsenliga in die Fußball-Regionalliga Nord aufgestiegen.

Göttingen – Von NFV-Vizepräsident Markus Schenke gab es einen Silberteller als Trophäe, Medaillen und viele nette warme Worte für den „Göttinger FC“, wie er zunächst per Mikro kundtat.

Mit sieben Treffern steuerte 05-Torjäger Tom Hobrecht den Löwenanteil an Toren zum höchsten Saisonsieg bei. 05-Konkurrent TSV Havelse (2:1-Sieg in Emden) konnte den Göttingern den Titel nicht mehr streitig machen.

Um 15.46 Uhr war dann der Titel eingefahren. Viel leichter als vielleicht vorher gedacht! Denn die Calenberger waren den Schwarz-Gelben total unterlegen, kassierten mit dem zweiten Angriff schon den ersten Gegentreffer durch Philip Munzel. Nachdem Mattes Rudolph für das 2:0 gesorgt hatte, schlug die (halbe) Stunde von Tom Hobrecht: Für die folgenden fünf Treffer war der Goalgetter allein verantwortlich. „Ich musste bei manchem Tor gar nicht viel tun, sondern nur noch einschieben“, meinte Hobrecht zurückhaltend. „Das war ein sehr guter Saisonabschluss.“ In der Tat!

Denn das Torfestival ging auch nach der Pause weiter. Und Hobrecht war noch zwei Mal zur Stelle, was auch die 05-D-Jugend mit „Tommy, Tommy“-Sprechchören feierte. Den besonderen Clou lieferte schließlich Torwart Leo Karl Lüdecke, der per Foulstrafstoß zum 14:0 traf –gleichzeitig der 100. Saisontreffer der 05er.

Nach dem Abpfiff startete dann die Meister- und Aufstiegsparty. Natürlich durften auch die obligatorischen Sektduschen nicht fehlen, ehe die rund 250 Zuschauer, darunter viele Eltern der Spieler, Wunderkerzen und ein Feuerwerk zündeten. Mit einer Drohne wurden die Festivitäten aus der Luft festgehalten. Und auch eine kleine Pyro-Show auf dem Nebenplatz konnte nicht ausbleiben. Und bei einem mussten auch die Haare dran glauben: 2:0-Torschütze Mattes Rudolph wurden noch auf dem Rasen die Haare abrasiert.

Happy waren natürlich alle. Trainer Steiger: „Das haben wir doch ganz gut gemacht. Die Jungs waren sehr fokussiert und zielstrebig und sind hungrig geblieben. In der Saison haben wir einige Rückschläge weggesteckt. Fußballerisch und charakterlich war das eine gute Mannschaft und eine geile Saison.“ Steiger wird jetzt, so ist es geplant, als Nachfolger für Nils Leunig, der nach acht Jahren eine Fußball-Pause einlegt, in die A-Jugend aufrücken – wie auch viele Spieler.

Tore: 1:0 Munzel (4.), 2:0 Rudolph (18.), 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0 Hobrecht (20., 23., 28., 34., 36.), 8:0 Engel (45.), 9:0 Wellnitz (46.), 10:0 Hobrecht (51.), 11:0 Müller (54.), 12:0 Hobrecht (57.), 13:0 Böll (72.), 14:0 Lüdecke (74., FE).

(Helmut Anschütz/gsd)

Siebenfacher Torschütze: Der 05er Tom Hobrecht (rechts) im Zweikampf mit einem Calenberger Gegenspieler. © Hubert Jelinek/gsd