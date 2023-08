Rekordkulisse in Landolfshausen: Am 05-Sieg bestand kein Zweifel

Von: Helmut Anschütz, Walter Gleitze

Starke Parade: 05-Neuzugang Raphael Polczyk (Mitte) scheitert am Landolfshäuser Torwart Alexsandar Stankovic. La/Seus ansonsten starker Abwehrspieler Justin Pohl (links) kann den Schuss nicht verhindern. 2 © Hubert Jelinek/gsd

Eines vorweg: Das Auftaktspiel der Fußball-Landesliga gewann Göttingen 05 beim TSV Landolfshausen/Seulingen völlig verdient mit 2:0 (0:0).

Landolfshausen – Dabei konnte dieses Match kaum einen der immerhin 411 zahlenden Zuschauern von den (in Landolfshausen kaum vorhandenen) Sitzen reißen - dafür befand es sich auf eher mäßigem Niveau. Das sah auch der anwesende Jörg Zellmer, Vorsitzender des Bezirks-Spielausschusses, so:

„Ein ziemlich zerfahrenes Spiel! Vergangene Saison war das Eröffnungsspiel zwischen Kästorf und Wahrenholz besser. In der ersten Halbzeit war 05 klar überlegen.“

Bereits nach zwölf Minuten hätten die Gäste 3:0 führen können, ja sogar müssen, wenn nicht TSV-Keeper Aleksandar Stankovic die hundertprozentigen Torchancen von Hebun Kaplan (3. Minute), Raphael Polczyk (5.) und Noah Tacke reaktionsschnell zunichtegemacht hätte.

„Wir hatten keine gute Anfangsphase, haben 20 Minuten gebraucht, um dann etwas besser ins Spiel zu kommen“, gab TSV-Trainer Florian Jünemann unumwunden zu. Gleichwohl hätten die Gastgeber nach einer halben Stunde dann auch noch mit einem Schuss von Ladushan Ravindran vom Mittelkreis aus, der nur ganz knapp rechts sein Ziel verfehlte, in Führung gehen können. Es sollte die einzig brauchbare Tormöglichkeit des TSV zur Halbzeit gewesen sein.

Auch nach dem Wechsel setzte sich die TSV-Chancenarmut fort. Landolfshausens starker Verteidiger Justin Pohl und Stürmer Julian Muster, der so gut wie gar keine guten Szenen hatte, versuchten es per Kopf – beide Male vergebens. Dagegen hatte 05-Coach Brinkwerth mit der Einwechslung von Florian Reinke ein glückliches Händchen: Nach Vorarbeit von Gerbi Kaplan musste der Polizist, der 05 zum Jahresende verlassen wird, nur noch einschieben, weil er von der TSV-Abwehr im Rückraum stehend völlig vergessen wurde. „Es war kein schönes Spiel, mehr ein Kampfspiel. Aber für uns zählt nur der Sieg“, wehrte der 05-Führungstorschütze persönliche Glückwünsche bescheiden ab.

05-Trainer Brinkwerth fand das erste Match seiner Mannschaft „richtig gut“. Darüber kann man geteilter Meinung sein. „Für erste Spiel bin ich vollkommen zufrieden.“

Den Deckel drauf machte 05 dann aber auch erst in der Nachspielzeit, als Gerbi Kaplan einen von Pohl an ihm selbst verursachten Strafstoß zum 2:0 reinlupfte. „Wir waren das bessere Team“, meinte der ehrgeizige und wie immer agile Angreifer der Schwarz-Gelben. „Wir haben nur verpasst, den Sack früher zuzumachen“, meinte der Lehrer und verwies noch auf einen besonderen Umstand: „Der Rasen war sehr hoch.“ Was Ex-Trainer, Ex-Sportdirektor Ralf Rangnick einst mal so beschrieb: „Der Halm steht zu hoch.“ Am Ende war’s 05 egal. Erster Sieg, zwei Tore, drei Punkte. Landesliga-Spielleiter Thorsten Tunkel: „Der Rahmen war gut mit so vielen Fans. Und Landolfshausen war ein guter Gastgeber.“ (Walter Gleitze und Helmut Anschütz/gsd)