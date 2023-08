Rocha schießt SVG Göttingen in Runde zwei, 05 in Nörten in Runde drei

Von: Walter Gleitze

Zweifacher Torschütze: Der SVGer Richard Rocha (links) grätscht im Zweikampf gegen den Landolfshäuser Nico Diederich. © Hubert Jelinek/gsd

Das Bezirks-Pokalspiel der ersten Runde zweier Fußball-Landesligisten gewann die SVG Göttingen beim TSV Landolfshausen/Seulingen verdient mit 2:0 (1:0) und trifft in der zweiten Runde auf den Bezirksliga-Aufsteiger TSV Sudheim (Mittwoch, 23. August, 18.30 Uhr).

Seulingen – „Wir haben das Spiel im Griff gehabt, wahrscheinlich so um die zehn zu zwei Eckbälle drücken das deutlich aus. In der ersten Halbzeit haben wir nur auf ein Tor gespielt. Ich bin sehr zufrieden, die Mannschaft hat überzeugt. Wir sind eine Runde weiter und fokussieren uns jetzt erst einmal auf das nächste Punktspiel“, sagte SVG-Trainer Esmir Muratovic kurz nach dem Abpfiff.

Bereits nach drei Minuten scheiterte Nicolas Krenzek an TSV-Keeper Aleksandar Stankovic, der auch den Nachschuss von Krenzek glänzend parierte. Und nur eine Minute später war es SVG-Abwehrchef André Weide, der aus kurzer Distanz nach einem Eckball ebenfalls an Stankovic scheiterte.

Es war in der ersten Halbzeit in der Tat ein Anrennen der Gäste auf das Gehäuse der Gastgeber, die kaum zum Atmen kamen, sich zudem in den ersten 45 Minuten nicht eine Torchance herausarbeiten konnten. Folgerichtig fiel das 1:0 durch SVG-Neuzugang Richard Rocha nach 21 Minuten, der aus halblinker Position erfolgreich abgezogen hatte. Gleichwohl gingen die Schwarz-Weißen sehr schluderig mit ihren sich bietenden Torchancen um.

Auch nach dem Wechsel drängten die SVGer auf eine Vorentscheidung, die erneut Rocha auf den Weg brachte, als er nach einer Rechtsflanke von Steen Zimmermann mit einem Direktschuss Stankovic keine Abwehrchance ließ.

„Die ersten 50 Minuten haben wir nicht teilgenommen an diesem Spiel, das war enttäuschend und grausam. Die letzten 30 Minuten waren von der Intensität betrachtet okay. Die Durchschlagskraft bedingt, dass man auch gegen eine solche Mannschaft wie die SVG körperbetont spielen muss. Wir haben keinen Druck aufbauen können. Wir haben dem Gegner zu viel Räume gelassen“, so ein überaus enttäuschter TSV-Trainer Florian Jünemann.

So hatte La/Seu vor rund 280 Zuschauern durch Ladushan Ravindran die erste Torchance nach 61 Minuten, doch sein Kopfball nach einem Eckball von Hendrik Ziegner konnte der fast arbeitslose SVG-Torwart Omar Younes parieren, der noch einmal nach 75 Minuten eine weitere Torchance von Ravindran, bei der er Kopf und Kragen riskierte, verhindern konnte. (Walter Gleitze/gsd)

Nörten gegen 05 in der 3. Runde

Die Fußball-Landesligisten SVG Göttingen, Göttingen 05 und SSV Nörten haben ihre Aufgaben im Bezirkspokal unbeschadet überstanden – und treffen jetzt in zum Teil direkten Duellen aufeinander: Am 23. August hat Nörten 05 zu Gast, zeitgleich spielt Rosdorf gegen Sülbeck. Das dritte Südniedersachsen-Duell steigt wohl erst am 6. September. Dann trifft der RSV auf den Sieger aus TSV Sudheim gegen die SVG Göttingen, das am 23. August ausgespielt wird.



SG Denkershausen/L. - Göttingen 05 2:5 (2:4). 05-Neuzugang Richard Hehn traf schnell zum 1:0. Ein Doppelschlag von Jannik Hartwig und Hebun Kaplan in gut 60 Sekunden brachte den Landesligisten entscheidend mit 4:1 nach vorn. 05-Torwart Dennis Henze sah Rot. 05-Trainer Jozo Brinkwerth: „Eine berechtigte rote Karte.“ - Tore: 0:1 Hehn (3.), 1:1 Kehr (12.), 1:2 Reinke (17.), 1:3 Hartwig (26.), 1:4 H. Kaplan (27.), 2:4 Bode (35.), Polczyk (83.) - Rot: D. Henze (05/43.)