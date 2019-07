Rope Skipping: Zweimal Bronze für TV Roringen

World Jump Rope Championships im norwegischen Oslo: Dei Seilspringer des TV Roringen holten sich Bonzemedaillen.

Oslofjord/Göttingen – Acht Springerinnen und Springer vom TV Roringen - Denzel Frigge, Dina und Kira Hohendorf, Enja Kubitschke, die Zwillinge Annika und Svenja Reinhardt, Linda Schneider und Antonia Weidner - machten sich in der vergangenen Woche auf den Weg zu den World Jump Rope Championships in die norwegische Hauptstadt Oslo.

1000 Sportlerinnen und Sportler aus nicht weniger als 16 Nationen waren an den Start gegangen.

Die am Dienstag 22 Jahre alt gewordenen Annika und Svenja Reinhardt holten sich zusammen mit Linda Schneider die Bronzemedaille im Double Dutch single. Die Silbermedaille verpasste das Trio nur ganz knapp, weil ihnen nach 70 Sekunden – bis dahin war alles fehlerfrei und perfekt gelaufen – ein Fehler und damit eine fehlende Kombination unterlief.

„Schade, aber wir sind super zufrieden und freuen uns, die Leistung auch bei der internationalen starken Konkurrenz bestätigt zu haben“, meinte Trainerin und Mutter der Zwillinge Astrid Reinhardt. Svenja Reinhardt holte zudem in der Disziplin Triple Under Bronze, schaffte dabei mit 165 Triple Under einen neuen niedersächsischen Rekord.

Die fünf Tage, in denen zwölf Disziplinen zu absolvieren waren, waren ungemein anstrengend. Denn um sechs Uhr morgens mussten die Springerinnen und Springer aufstehen. Die Wettkämpfe begannen bereits um acht Uhr und manche gingen gar bis 20 Uhr.

Noch hält sich die Roringer Gruppe in Oslo auf. Ab heute beginnt noch für zwei Tage ein Trainingslager, in dem die gestandenen Springerinnen und Springer den „Greenhorns“ ein Tricks und Kniffe bei. wg/gsd