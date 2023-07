Roringerinnen bisher sehr erfolgreich: Sieben Mal Silber bei WM

Das Septett des TV Roringen: Die Rope Skipperinnen starteten überaus erfolgreich in die Weltmeisterschaft im US-amerikanischen Colorado Springs. © privat/nh

Nachdem die letzte Weltmeisterschaft der Rope Skipperinnen und Rope Skipper in Kanada vor zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nur virtuell durchgeführt werden konnte, sind die Teilnehmenden des TV Roringen in dieser Woche in Colorado Springs bei der WM aktiv – und wie!

Colorado Springs/Göttingen – Im Open Tournament im Single Rope Speed Relay holte sich das Roringer Quartett Aenne Banasch, Annika Reinhardt, Enja Kubitschke und Marlene Viviane Simon die Silbermedaille. Die insgesamt sieben Rope Skipperinnen werden in den USA von ihrer Trainerin Astrid Reinhardt und ihrem Mann Ingo betreut. Und die beiden konnten sich über weitere hervorragende Platzierungen ihrer Aktiven freuen. Denn diese holten bis zum Dienstagabend weitere drei Medaillen. Im individuellen Freestyle gewann die 26-jährige Lehramts-Referendarin Svenja Reinhardt ebenfalls die Silbermedaille im Open Tournament und wurde lediglich von der US-Amerikanerin Elise McQueen geschlagen.

Zum eigentlichen WM-Start waren die jüngsten Roringerinnen, Marlene Bringmann und ihre Partnerin Marlene Gajcar, im Wheel Freestyle in der Altersklasse der 12 bis 15 -Jährigen erfolgreich. Sie mussten lediglich einem thailändischen Duo die Goldmedaille überlassen und gewannen Silber.

Nach diesen insgesamt bisher sieben Medaillen war der Start begeisternd. Das sieht auch die Trainerin so, die auf die Leistung ihrer Mädels unglaublich bis hier her stolz sein konnte. Allein nach nur zwei Tagen hat sich US-Trip schon gelohnt. Allerdings besitzen die sieben Aktiven noch genügend Ehrgeiz, um sich noch die eine oder andere Medaille um den Hals hängen zu können und auch zu wollen. (wg/gsd)