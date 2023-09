RSV 05 gegen SVG: Göttinger Stadt-Duell der Enttäuschten

Teilen

Gegen seinen ehemaligen Verein: Der RSVer Mathis Ernst (links), hier in der zweiten Pokalrunde gegen Bovendens Kai-Christian Haase, spielte noch in der Saison 2020/21 für die SVG. © Hubert Jelinek/gsd

In einem Nachholspiel der dritten Runde im Fußball-Bezirkspokal trifft Bezirksligist RSV Göttingen am Mittwoch um 19 Uhr auf den Landesligisten SVG Göttingen.

Göttingen – Gespielt wird an der Benzstraße auf dem Kunstrasenplatz unter Flutlicht.

Beide Klubs sind in ihren jeweiligen Ligen nicht nach Wunsch gestartet. Die SVG kam gegen den MTV Gifhorn nicht über ein wenig erbauliches 1:1 hinaus, der RSV unterlag auf dem Weender Kunstrasen mit 2:4. So steigt heute das Stadt-Duell der Enttäuschten.

„Klar rechnen wir uns etwas aus“, sagt RSV-Trainer Jan-Philipp Brömsen, der die SVG von Ende November 2017 bis Februar 2018 in nur zwei Spielen coachte. Aus dieser Zeit kennt er unter anderem noch SVG-Keeper Omar Younes, Nicolas Krenzek, Amin Al-Debek und andere. „Daher ist es für mich schon ein nettes Spiel. Nach unserer 2:4-Niederlage beim SCW können wir mit einer guten Leistung den Kopf wieder frei kriegen und uns Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben holen.“ Die haben es mit Aufsteiger Göttingen 05 II am nächsten Sonntag und dann mit Petershütte (Bezirksliga-Vierter) und Osterode (Bezirksliga-Spitzenreiter) durchaus in sich. Brömsen weiter: „Mehr unter Druck steht die SVG. Wir wollen mutig sein und das Spiel so lange wie möglich offen halten.“ In der zweiten Runde gelang dies bereits beim 2:1-Sieg gegen Landesliga-Aufsteiger Bovenden. Ob Vivakaran Paramarajah nach einem Muskelfaserriss wieder eingesetzt werden kann, ist noch offen. Interessant: Der RSV 05 hat seine drei Heimspiele gewonnen, auswärts aber drei Mal verloren. Brömsen: „Wir zeigen zwei Gesichter.“ (haz/gsd-nh)

. Mit personellen Sorgen schlägt sich SVG-Trainer Esmir Muratovic herum. Es fehlen Neuzugang Richard Rocha aufgrund eines gebrochenen Zehs, nachdem ihm ein Gifhorner Spieler auf den Fuß getreten hat. Im Urlaub befinden sich Abwehrchef André Weide und Stürmer Julian Kratzert. Auch Mittelfeldspieler Mattis Mühlhaus hat seine Verletzung noch nicht auskuriert.

„Wir sind dennoch Favorit und wollen auf jeden Fall eine Runde weiterkommen“, betont Muratovic.

. Der Sieger von RSV 05 gegen SVG muss im Achtelfinale beim Sieger der ebenfalls noch ausstehenden Drittrunden-Partie zwischen dem SSV Nörten und Göttingen 05 (20. September, 19 Uhr) antreten. Einen Termin dafür gibt es noch nicht. (wg/gsd)