RSV Göttingen mit schmeichelhaftem 1:0 gegen SC Rosdorf

Von: Walter Gleitze

Hiergeblieben! Der RSVer Mathis Ernst (rechts) wird von Rosdorfs Mohammad Abdallah am Trikot festgehalten. © Hubert jelinek/gsd

Einen überaus schmeichelhaften 1:0 (1:0)-Sieg landete der RSV Göttingen gegen Aufsteiger SC Rosdorf an der Benzstraße auf einem Rasenplatz, dessen Grashalme mindestens fünf Zentimeter zu hoch waren.

Göttingen – „Rosdorf hätte in Unentschieden verdient gehabt“, meinte denn auch ehrlicherweise RSV-Trainer Jan Philipp Brömsen. „Gegen die SG Bergdörfer haben wir gut gespielt, aber 1:3 verloren, gegen Rosdorf haben wir schlecht gespielt, aber 1:0 gewonnen – so ist eben Fußball“, ergänzte Brömsen.

In der Tat musste sich SC-Trainer Steve Pieper maßlos über diese Niederlage ärgern, die so überflüssig wie ein Kropf war. „Wir haben 80 Minuten das Spiel bestimmt – ein unverdienter Sieg des RSV“, so Pieper, der allerdings seinem Team keinen Vorwurf machen wollte.

Gleichwohl hatten die Rosdorfer auch viel Pech, als ein Schuss von Vijeh Talvar am linken Pfosten landete (12. Minute). Zudem wurde ein Kopfballtor von Wilfreid Koung A Sanama (52. Minute) wegen dessen Abseitsstellung nicht gegeben. „Niemals abseits“, so Piepers Kommentar.

In der 22. Minute erzielte Vivakaran Paramarajah für die Gastgeber das Tor des Tages, als er aus halbrechter Position das Leder flach im langen Toreck versenkte. Zwei Torchancen hatte Rosdorfs Timo Scharf, doch zum einen war freistehend sein Schuss zu harmlos (30.), sodass RSV-Torwart Darius Rohleder keine Mühe hatte, diesen zu halten, und zum anderen rauschte ein weiterer Schuss ganz knapp am langen Torpfosten vorbei (39.) – nur zwei von mehreren Tormöglichkeiten der Gäste.

Tor: 1:0 Paramarajah (22.).

. (Walter Gleitze/gsd)