Rückzug der HSG Plesse: Jubel, Schweigen, Verständnis

Teilen

Bedröppelte Mienen: Plesses verhaltene Freude über den Sieg gegen Stadtoldendorf. Die Spieler applaudieren den Zuschauern, sind aber alles andere als glücklich. © Hubert Jelinek/gsd

Sportlich nicht abgestiegen, dennoch kein Oberliga-Handball mehr am Wurzelbruchweg.

Bovenden/Nörten – Mit einem 33:31 (17:17)-Sieg über den vorletzten TV 1887 Stadtoldendorf sprangen die HSG Plesse-Hardenberg im allerletzten Moment noch auf den rettenden 13. Platz und machten Gegner Stadtoldendorf zum sportlichen Absteiger in die Verbandsliga. Aber unabhängig vom Ergebnis des Spiels hatte der Vorstand mangels sportlicher Perspektive bereits in der Vorwoche beschlossen, im kommenden Jahr in der Verbandsliga anzutreten.

Zwei lautstarke Fanlager und ein Feuerwehrstart der HSG ließen die Halle von Anfang an erbeben. Mit 5:1 nach fünf Minuten legte das Burgen-Team los, als müsste der Gegner aus der Halle gefegt werden. Doch nach zehn Minuten verebbte der Angriffssturm. Stadtoldendorfs Serbe Milan Vuckovic kam wiederholt zu guten Anspielen an den Kreis, nach 21 Minuten übernahm der TV mit 13:12 erstmals die Führung. Die HSG blieb dran und glich ihrerseits Sekunden vor dem Halbzeitpfiff zum 17:17 aus. Auch nach dem Wiederanpfiff vertraute Stadtoldendorf allein auf Vuckovic und Da Silva, blieb aber vor allem im Rückzug verwundbar, was die HSG mit einigen sehenswerten Treffern ausnutzte. Vier Minuten vor Spielende stand es erneut 29:29 aus, als Luca Lange die 30:29-Führung erzielte, anschließend aber für den Rest der Spielzeit auf die Bank musste. Trotz Unterzahl ließen Felix Funke und Jan Finnley Crazius nichts anbrennen und sicherten den 32:30 Endstand, der Stadtoldendorf den Abstieg und der HSG Anspruch auf einen Verbleibt in der Oberliga bescherte.

Nach dem bejubelten Sieg gab Trainer Patrick Schäfer bekannt, dass es in der kommenden Saison „nur“ Verbandsligahandball geben würde. HSG-Vorsitzender Robert Heidhues begründete die Entscheidung am Freitag gegenüber der der HNA mit der schwindenden Aussicht, einen Oberliga-tauglichen Kader zusammenstellen zu können. Heidhues: „Ab etwa 2010 gab es für einige Jahre eine Delle in der Nachwuchsarbeit, die sich nun für unsere Herren-Mannschaften nachteilig auswirkt.“ Erst die jetzige B-Jugend verspreche für die Zukunft wieder mehr Möglichkeiten. Auch seien für den Sommer einmal mehr zu viele Abgänge - darunter auch von Leistungsträgern - zu verzeichnen gewesen. Dazu komme, dass man unter Bedingungen der Ausschreibung sportlich abgestiegen sei, und dass nur Burgdorfs Rückzug den Klassenerhalt gebracht habe.

Der HSG-Vorstand will mit dem freiwilligen Rückzug auf Verbandsliga-Ebene ohne Ergebnisdruck ein neues, schlagkräftiges Team aufbauen. HSG-Trainer Patrick Schäfer benennt bereits jetzt sieben feststehende Abgänge: Alexander v. Consbruch (zum Drittliga-Absteiger Northeimer HC), Jan Crazius (zum Oberligisten TV Jahn Duderstadt), Kajo Hinz (verändert sich beruflich), Marvin Kubanek (zur HSG Rhumetal), Philipp Nörtemann (zur TG Münden), Sören Schäfer (studiert außerhalb Göttingens) und Yannik Springer (geht fürs Studium nach Hamburg); möglicherweise verlassen auch Felix Funke (hat noch keinen Studienplatz in Göttingen) und Joshua Schlüter (ist nach seinem Examen bundesweit auf Jobsuche) die HSG. In die zweite Mannschaft zurück geht Ian Messerschmidt, sodass sich die Anzahl der Abgänge auf zehn erweitert. Dem steht augenblicklich noch keine feste Zusage gegenüber.

HSG: Wigger, Streich - von Consbruch 1, Schlüter 3, Zimmer, Büttner 3/1, Crazius 1, Herrig 2, Lange 2, Zidar 1, Funke 10, Hinz 5, Nörtemann 3, Springer 2. (Axel Janssen und Edzard Korte)