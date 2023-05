Schon wieder ein Doppel-Derby: SVG - 05, Nörten - Hainberg

Teilen

Stramme Faustabwehr: Nörten-Torwart Dominik Hillemann klärt mit Christian Horst und Julian Keseling vor den Northeimer Angreifern. © Ottmar Schirmacher

Auch am 31. Spieltag gab es in der Fußball-Landesliga wieder diverse Auffälligkeiten.

SSV Nörten/Northeim

Fußball ist bekanntlich ein Ergebnissport. Dessen sind sich auch die Kicker von Eintracht Northeim bewusst. Im Kreisderby gegen den SSV Nörten am Sonntag wurde das für sie aber zum bitteren Erlebnis. Während Northeims Torhüter Niklas Durau (nicht wie gestern im Spielbericht irrtümlicherweise erwähnt Welzel) im ersten Durchgang bei fünf Nörtener Torschüssen zwei Mal hinter sich greifen musste, dürfte er sich wie „im falschen Film“ vorgekommen sein. Denn seine Teamgefährten Heine, Grunert, Ismail und Dannenberg hatten leider nicht die Nerven, seinen SSV-Torwartkollegen Dominik Hillemann zu bezwingen. Da war durchaus mehr drin. Augenzeuge der 0:3-Niederlage der Northeimer unter den 350 Zuschauern war mit Wolfgang Schmidt der langjährige Eintracht-Trainer. Besonders herzlich war das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Weggefährten und Spielern, von denen die meisten im Nörtener Team standen.

SVG Göttingen

Nach dem überraschenden 1:0-Sieg gegen den Tabellenzweiten MTV Wolfenbüttel rückt für die Schwarz-Weißen das Ziel in greifbare Nähe, diese Landesliga am Ende als bester Göttinger Verein abgeschlossen zu haben. Geradezu ins Schwärmen war SVG-Fußball-Abteilungsleiter Thorsten Tunkel nach diesem 1:0 in Wolfenbüttel gekommen, als er das seiner Meinung nach beste Auswärtsspiel in dieser Saison von dieser Mannschaft gesehen hatte. Da verstehe noch einer, wie das Team von Trainer Dennis Erkner im März 0:1 gegen den Abstiegskandidaten und MTV-Stadtkonkurrenten Germania Wolfenbüttel verlieren konnte.

Göttingen 05

Die Generalprobe fürs wie meist nicht gerade unbrisante Stadtderby am Mittwoch bei der SVG ging beim 1:7 gegen Aufsteiger Vorsfelde gründlich daneben. Die gegen den SSV nur spärlich erschienenen 05-Fans haben indes schon mal die Maximen ausgegeben: „Die Nr. 1 der Stadt sind wir“ prangte als Transparent ebenso an den Zäunen wie „Alle in Schwarz-Gelb zum Derby“. Nicht gerade einfach bleibt die Personalsituation. Die Rekonvaleszenten Jannis Wenzel und Norick Florschütz gingen vorzeitig wieder vom Kunstrasen. Ob sie am Mittwoch wieder dabei sein können, bleibt abzuwarten.

TSV Landolfshausen/Seulingen

Da müsste man ausschließlich die Theorie bemühen, sollte der Doppel-Dorfverein mit dem 3:1-Sieg über den Abstiegskonkurrenten, den BSC Acosta Braunschweig, nicht den Klassenerhalt geschafft zu haben. In der Praxis kann sich TSV-Trainer Florian Jünemann schon Gedanken über eine weitere Landesliga-Saison machen. Wovon er allerdings nach dem zwölften Saisonsieg noch nichts hören wollte.

SC Hainberg

Das Schlusslicht (Mittwoch in Nörten) schaffte seinen zweiten Saisonsieg und verhalf mit diesem den Kreiskonkurrenten TSV La/Seu zum wohl endgültigen Liga erhalt. Dem Team von Trainergespann Oliver Hille/Lars Willmann kann man wahrlich nicht absprechen, sich hängen zu lassen trotz der Tatsache, dass der Abstieg seit Wochen bereits feststeht. Die Hainberger werden mit ihrer jungen Mannschaft zweifellos eine Bereicherung für die Bezirksliga sein. Ist den Verantwortlichen nur zu wünschen, den Großteil des Kaders halten zu können. osx/wg-gsd/haz-gsd/nh