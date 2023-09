Phoenix Taekwon-Do Germany in Göttingen

Sebastian Lencinas Siebert und die Kampfkunst Taekwondo

Von: Andreas Arens

Taekwondo-Weltmeister unter sich: Vladimir Stuckert (links) und Lars Kruse. © Jelinek, Hubert

Taekwondoin Sebastian Lencinas Siebert aus Göttingen spricht im Interview des Wochenendes über seine Taekwondo-Schule in der Uni-Stadt und die sehr erfolgreiche Weltmeisterschaft in Coventry.

Göttingen – Mit zehn Medaillen (davon fünf Gold) kehrten die Taekwondo-Kämpfer der Göttinger Phoenix Taekwon-Do Germany von der Weltmeisterschaft in Coventry (Großbritannien) zurück. Ein großer Erfolg für Leiter Sebastian Lencinas Siebert. Der Deutsch-Argentinier hat die Akademie in der Uni-Stadt erst vor zwei Jahren gegründet. Wir sprachen mit ihm über das Erlebnis WM und die koreanische Kampfkunst Taekwondo im Allgemeinen.

Herr Lencinas Siebert, Sie und Ihre Schüler sind mit einigen Medaillen von der WM in Coventry zurückgekehrt. Wie war es?

Es war unglaublich. Wir haben versucht, die Erwartungen nicht an den sportlichen Ergebnissen festzumachen, da die unvorhersehbar sind. Alle, die dabei waren, haben es geschafft, ihre bestmögliche individuelle Leistung abzurufen. Und das, obwohl es für alle außer für mich die erste WM war. Ich kann es immer noch nicht verstehen, wie sie es geschafft haben, ihre individuelle Höchstleistung zu bringen.

Was bedeutet das für Ihre Taekwondo-Schule?

Vor allem die fünf Goldmedaillen im Formenlauf (Schattenkampf gegen imaginäre Gegner, die Redaktion) sind ein tolles Zeichen für die Schule. Wir haben es tatsächlich geschafft, in jeder Gürtelkategorie, in der wir angetreten sind, Medaillen zu gewinnen. Ich freue mich so sehr für unsere Teilnehmerinnen. Sie haben sich einander geholfen und die Belohnung bekommen, jeder stand mindestens ein Mal auf dem Podium. Für mich ist die Einstellung zum Sport und zum Wettkampf das Wichtigste, aber die Medaillen sind eine wunderschöne Bestätigung. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Medaille nicht am Wettkampf-Tag gewonnen wurde, sondern an den vielen harten Trainingstagen zuvor.

Der Lehrmeister in Göttingen : Sebastian Lencinas Siebert. © Jelinek, Hubert

Hat sich die aufopferungsvolle Zeit der Vorbereitung auch für Sie persönlich gelohnt?

Bei mir selbst lief es in den Wettkämpfen nicht wie gewünscht, es hat immer ein bisschen was gefehlt. Ich bin froh, dass ich mit dem argentinischen Team am Ende noch Vizeweltmeister geworden bin, so war ich nicht der Einzige ohne Medaille. Vor allem bin ich aber stolz auf meine Schülerinnen. Es ist sehr schön zu sehen, wie sehr sich ein Mensch fokussieren kann und wie weit er damit kommen kann. Erst dann sieht man, wie viel Potenzial in einem steckt. Das ist hoffentlich auch auf andere Lebensbereiche übertragbar.

Diese generelle Einstellung zum Leben spielt in den asiatischen Kampfsportarten eine große Rolle. Ist es auch das, was Taekwondo für Sie so besonders macht?

Taekwondo ist eine der asiatischen Kampfkünste, was eben viel mehr bedeutet als Sport. Es hat etwas Kulturelles. Neben der technischen und wettkampflichen Entwicklung spielt der Geist eine große Rolle. Der Unterschied zwischen Sport und Kampfkunst ist auch eine andere Art von Bereitschaft. Ein Taekwondo-Meister bildet seine Schülerinnen als Menschen aus und versucht, immer für sie das zu sein. Es geht darum, an jedem Tag einen Schritt vorwärts zu machen egal, wie klein der ist. Andererseits ist die Kampfkunst auch etwas sehr Individuelles. Jeder entscheidet selbst, wie weit er gehen möchte.

Was bedeutet das für Sie als Lehrer und Meister?

Taekwondo-Meister opfern viel, um andere weiterzubringen. Im Englischen gibt es den Begriff der „Extra Mile“. Man muss bereit sein, immer einen Schritt mehr zu machen, nicht für sich selbst, sondern für andere. Ich will als Lehrer das weitergeben, was ich von meinem Meister in Argentinien bekommen habe. Ich habe damals sehr schwierige Zeiten durchgemacht, und mein Meister war immer für mich da. Deshalb ist die Schule meine Priorität Nummer eins im Leben. Ich mache alles für die Schule, was ich mir vornehme. Dafür fühle ich auch eine Art Sicherheitsnetz von den Menschen um mich herum. Das Ziel ist es, immer weiterzukommen und nie stehen zu bleiben, auch gedanklich.

Zur Person

Sebastian Lencinas Siebert (27) wurde am 30.01.1996 in Göttingen geboren. Aufgewachsen ist der Sohn einer deutschen Mutter und eines argentinischen Vaters in Patagonien (Süd-Argentinien). Mit neun Jahren kam er mit Taekwondo in Berührung, das er seit seinem 15. Lebensjahr auf professionellem Niveau betreibt. Zum Studium ging es 2015 zurück nach Göttingen. Da Lencinas Siebert seine Kampfkunst nicht auf dem gewohnten Level betreiben konnte, gründete er am 29. September 2021 seine eigene Taekwondo-Schule in Göttingen. In der Freizeit ist der Rockmusik-Fan leidenschaftlicher Kletterer. Außerdem singt er gern und spielt Fußball mit Freunden.

Die WM-Teilnehmer aus Göttingen

Michelle Maibrink (grün-blauer Gürtel, WM-Bronze): seit Gründung der Göttinger Schule dabei, sehr trainingsfleißig.



Lars Kruse (gelb-grüner Gürtel, zweifacher Weltmeister): vor einem Jahr angefangen, seitdem sehr viel in hartes Training investiert, die WM war seine Wettkampf-Premiere.



Vladimir Stuckert (roter Gürtel, Weltmeister): kämpfte mit 13 schon bei den Erwachsenen, bis zur WM unbesiegt.



Tobias Eckhof (grün-blauer Gürtel, Welt- und Vizeweltmeister): von Anfang an dabei, Team-Joker bei der WM.



Isabel Vega Munoz (gelber Gürtel, Weltmeisterin): zweifache Mutter, hat vor WM den Trainingsrhythmus stark gesteigert.



Cosima Schmitt (roter Gürtel, 2 x WM-Bronze): musste bei der WM durchgängig kämpfen, sehr tapfer gekämpft.



Sima Wagner (grüner Gürtel, kurz vor WM verletzt): trotz Verletzung hat sie im Teamkampf geholfen und unterstützt.

Phoenix Taekwon-Do Germany in Göttingen

Phoenix Taekwon-Do Germany in Göttingen feiert am 29. September zweijähriges Bestehen. Freie Plätze gibt es laut Leiter Sebastian Lencinas Siebert genügend sowohl für Kinder, Jugendliche als auch Erwachsene. Trainiert wird montags bis freitags an den beiden Standorten in der Lohbergschule und der Brüder-Grimm-Schule.

Infos: Tel. 0 15 73 / 2 90 59 74 oder poenixtaekwondogermany.com

Taekwondo in Kürze

Die koreanische Kampfkunst „Tae-Kwon-Do“ entstand ab 1945 aus dem Karate der vormals japanischen Besatzer. Zurückgekehrte koreanische Emigranten aus Japan und der Mandschurei gründeten Kampfkunst-Schulen, aus denen später die verschiedenen Stilarten des Taekwondo entstanden.



Durch ständiges Training und die bewusste Ausübung der verschiedenen Disziplinen soll der Taekwondoin seinen Geist schulen. Die fünf zu erreichenden Ziele sind laut Choi Hong-hi, dem Begründer des Taekwondo, Höflichkeit, Integrität, Geduld, Selbstdisziplin und Unbezwingbarkeit. Je nachdem, wie weit der Taekwondoin in der Beherrschung der einzelnen Disziplinen ist, gibt es sieben Gürtelfarben. Von weiß (Anfänger) über gelb, grün, blau und rot (mit Zwischenschritten) bis zum schwarzen Gürtel der Meister.