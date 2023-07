8:1-Sieg: Bärenstarke SVG Göttingen ohne Trainer ins Cup-Finale

Von: Walter Gleitze

Teilen

Der Anfang ist gemacht: Der SVGer Steffen Doll (re.) erzielt das 1:0. Die Ellershäuser er Fabio Bösebeck und Torwart Jonas Fricke können es nicht verhindern. © Hubert Jelinek/gsd

Völlig mühelos entledigte sich Fußball-Landesligist SVG Göttingen der Aufgabe im Halbfinale des Sparkasse Göttingen Cups mit einem überzeugenden 8:1 (5:1)-Sieg gegen den Kreisligisten SV Groß Ellershausen/H. am Groner Rehbach.

Göttingen – Sie zog damit ins Finale am Sonntag um 15 Uhr im Krügerpark am Sandweg ein. Das Ergebnis des Gegners im zweiten Halbfinale zwischen dem SSV Nörten und dem FC Gleichen stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Dabei mussten beide Teams jeweils eine Rote Karte verkraften. In der 26. Minute musste Yannis Fischer nach einem Handspiel und der damit verbundenen Verhinderung einer Torchance vom Platz. Den Elfmeter schoss Vedat Kaplan zum 1:4 ein. Nach 52 Minuten traf es Carl Simon Günther, der einen dritten Treffer von Steen Zimmermann per Hand kurz vor der Torlinie verhinderte. Der SVGer Nico Krenzek scheiterte indes an SV-Keeper Fricke.

„Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt, unsere Konter saßen auch nach der Roten Karte“, freute sich SVG-Betreuer Reiner Teuteberg, der den urlaubenden Trainer Esmir Muratovic und Aushilfscoach und SVG-Vize Thorsten Tunkel vertrat. „Natürlich wollten wir nicht so hoch verlieren. Es war für uns ein Bonusspiel, das uns als Team weitergebracht hat gegen eine sehr starke SVG“, meinte SV-Trainer Steve Pieper.

Alle acht Tore der Schwarz-Weißen waren exzellent herausgespielt mit herrlichen Kombinationen, Pässe in die Schnittstellen, bei denen sich vor allem Mattis Mühlhaus auszeichnen konnte, der vor der Abwehr agierte.

Bei den SVGern spielten sich die Neuzugänge in den Vordergrund, als da wären der Ex-Spartaner Richard Rocha, der ehemalige Hainberger Mohamed Taboure und auch Dennis Forkpah, der in der vergangenen Saison noch in der SVG-Reserve gekickt und da schon seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hatte.

Auch gegen die Ellershäuser war Forkpah gleich zwei Mal erfolgreich, obwohl er erst nach 60 Minuten eingewechselt wurde. Um den Torhunger seiner Stürmer muss sich indes Coach Muratoviv keinerlei Sorgen machen. Neben Forkpah trafen auch Steen Zimmernann und Julian Kratzert jeweils zwei Mal.

Tore: 1:0 Doll (13.), 2:0 Kratzert (16.), 3:0 Zimmermann (18.), 4:0 Zimmermann (24.), 4:1 V. Kaplan (27./HE), 5:1 Kratzert (34.), 6:1 Forkpah (61.), 7:1 Rocha (64.), 8:1 Forkpah (70.).

Platzierungsspiele

SCW Göttingen - FC Grone 5:0, Sparta Göttingen - SC Hainberg 0:1, Göttingen 05 U19 - SVG Einbeck II 14:1, SG Elliehausen/Esebeck - FC Hettensen/Ellierode 1:4.

Weitere Testspiele

Freitag, 21.7., 19 Uhr: Bovender SV - TSV Sudheim. Sonntag, 23.7., 15 Uhr: Göttingen 05 - Hessen Kassel II. Montag, 24.7., 19 Uhr: TSV Landolfshausen/Seulingen - RSV Göttingen 05. (Walter Gleitze/gsd)