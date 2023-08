4:1-Sieg bei der SG Bergdörfer: 05er wurmt nur die „Trainerkiste“

Von: Helmut Anschütz

Schöner Flugkopfball: Der 05er Gerbi Kaplan (am Ball neben Bergdörfers Henri Ott) gehörte zu den auffälligsten Spielern beim Göttinger Pokalsieg in Breitenberg. © Hubert Jelinek/gsd

Zwölf Minuten vor Schluss war es dann doch soweit. Bergdörfers Julian Hartmann zog aus rund 16 Metern ab, 05-Keeper Fabian Sündram streckte sich vergeblich, und der Ball schlug unten links zum Ehrentreffer für Bezirksligist SG Bergdörfer ein zum 1:4 (0:2)-Endstand.

Breitenberg – Machte aus Sicht von Landesligist Göttingen 05 nichts, das Team von Trainer „Jelle“ Brinkwerth zog völlig problemlos in die zweite Runde des Fußball-Bezirkspokals ein.

Und doch wurmte die 05er dieses Gegentor. „Wenn wir zu Null spielen, gibt’s die Trainerkiste“, ließ 05-Torschütze Gerbi Kaplan durchblicken. Um welchen Inhalt es sich bei der „Trainerkiste“ handelt, dürfte nicht allzu schwer zu erraten sein. Nun, auf den Gerstensaft vom Coach mussten die Göttinger diesmal verzichten.

Zuvor löschten sie fast alle SG-Angriffsaktionen bereits im Ansatz, Torhüter Sündram verlebte einen ruhigen Abend auf dem Platz in Breitenberg. Die Göttinger hatten alles im Griff, dominierten den Bezirksligisten, der am Samstag (17 Uhr) in Fuhrbach die Liga mit dem Heimspiel gegen den RSV Göttingen eröffnet. Coach Brinkwerth setzte zur Belohnung zunächst die Spieler ein, die beim Trainingslager in Mühlhausen dabei waren.

Die Göttinger gingen durch einen Foulelfmeter von Gerbi Kaplan in Front. „Ein fragwürdiger Elfmeter“, fand SG-Trainer Fabio Fröchtenicht. „Den muss man definitiv nicht geben. Aber sonst war das für unsere Verhältnisse in Ordnung. In den ersten 30 Minuten haben wir nichts zugelassen. Wir haben uns gut verkauft.“

Gerbi Kaplans Namensvetter Hebun Kaplan traf noch vor der Pause zum 2:0, womit der Sieg schon auf den Weg gebracht war. Nach dem 3:0 schloss Florian Reinke den vielleicht schönsten und gelungensten 05-Angriff per Abstaubertor zum 4:0 ab.

„Ich hatte die SG stärker eingeschätzt“, meinte Gerbi Kaplan letztlich. „Aber das Gegentor nervt eben.“ Coach Brinkwerth kritisch: „Wir hätten noch mehr Kraft sparen können.“ Schließlich muss 05 am Freitag schon wieder ran im Landesliga-Auftaktmatch beim TSV Landolfshausen/Seulingen.

Tore: 0:1 G. Kaplan (23./FE), 0:2 H. Kaplan (40.), 0:3 Nolte (50./FE), 0:4 Reinke (65.), 1:4 Hartmann (78.).

Ansetzungen

1. Runde, Mittwoch, 9. August, 19 Uhr: TSV Landolfshausen/Seulingen - SVG. 2. Runde, Dienstag, 8. August, 18.30 Uhr: RSV Göttingen - Bovender SV. Mittwoch, 9. August, 18.30 Uhr: SG Denkershausen/Lagershausen - Göttingen 05, VfR Dostluk Osterode - SCW Göttingen, SSV Nörten - Sieger Petershütte/Northeim, SG Dassel/S. - SC Rosdorf. Mittwoch, 16. August, 18.30 Uhr: TSV Sudheim - Sieger TSV Landolfshausen/SVG Göttingen. (Helmut Anschütz/gsd)