3:1-Sieg in Bovenden: SSV Nörten zu stark für den Aufsteiger

Von: Walter Gleitze

Kampf um den Ball: Bovendens Frederik Goddon (links) versucht, sich gegen Nörtens Nils Hillemann, Torschütze zum 1:1-Ausgleich, durchzusetzen. © Hubert Jelinek/gsd

Lange Zeit konnte Aufsteiger Bovender SV vor 400 Zuschauern gegen den Favoriten SSV Nörten-Hardenberg mithalten, am Ende stand aber ein standesgemäßer 3:1 (1:1)-Sieg der Gäste, die damit dem Spitzenreiter Eintracht Braunschweig in der Fußball-Landesliga auf den Fersen bleiben.

Bovenden – „Es war klar, dass Bovenden von der ersten Minute an hellwach ist. Wir sind aber durch gute Aktionen ins Spiel gekommen und haben verdient noch vor der Pause den Ausgleich erzielt“, meinte der zufriedene SSV-Trainer Oliver Gremmes. Hellwach war vor allem Dennis Falinski bereits nach vier Minuten, als er den Ball mit der Brust annahm und per Dropkick das Leder zur Bovender 1:0-Führung unter den SSV-Querbalken jagte. Die Freude währte indes nur zehn Minuten, als bei einer Kopfball-Abwehr des BSV das Leder auf den Kopf von Nils Hillemann landete und von dort ins Tor sprang zum 1:1-Ausgleich. In der Folgezeit hielt Bovendens Keeper Nima Eslami unter anderem gegen Hillemann (25.) und Jannik Psotta (33.) dieses 1:1 bis zur Pause fest. „In der ersten Halbzeit hat uns unser Torwart im Spiel gehalten“, so sah es auch BSV-Trainer Nils Reutter.

„In der zweiten Halbzeit hat Bovenden tiefer gestanden. Damit sollte das Spiel über die Außen forciert werden. Wir haben dann noch einmal eine Umstellung vorgenommen, eine Dreierkette hinten aufgebaut, mehr das Spiel über die Flügel kommen lassen und am Ende verdient gewonnen“, so Gremmes.

Die Chance zur erneuten Bovender Führung hatte Kapitän Jacob Synofzik, dessen Kopfball nach einem Freistoß von Til Seiger aber am Querbalken landete (55. Minute). Nur acht Minuten später hatten die Gäste mehr Glück, als Malte Rode per Kopf nach einer Flanke von Jannik Psotta am langen Pfosten den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte zum 2:1. Dabei verletzte sich Rode und musste ausgewechselt werden. Quasi mit der ersten Ballberührung erzielte Tobias Stief das vorentscheidende 3:1. Seinen Schuss hatte Eslami zwei Mal reaktionsschnell abgewehrt, doch im dritten Versuch war Stief erfolgreich.

„Wenn Bovenden so weiterspielt, werden sie auf jeden Fall in der Liga bleiben. Ich kann meinem Trainerkollegen nur ein Lob aussprechen und wünsche ihm alles Gute“, machte Gremmes seinem Kollegen ein dickes Kompliment. „Wir haben am Ende zu wenig aus unseren Torchancen gemacht. In dem Moment, wo wir Nörten quasi hätten umstoßen können, haben wir dies nicht geschafft, kassieren das 1:3. Das ist dann schon bitter. Ansonsten war das aber schon fast auf Augenhöhe. Der SSV ist aber eine solide Mannschaft, abgezockt, mit brutaler Qualität in der Offensive“, musste sich Reutter eingestehen.

(Walter Gleitze/gsd)