Siege für SVG Göttingen, La/Seu und Hainberg - nur Sparta verliert

Teilen

Ball erobert: Hainbergs Paavo-Mayximilian Gundlach (rechts) gegen Wolfenbüttels Viktor Losing. © Hubert Jelinek/gsd

Die SVG Göttingen kehrte in der Fußball-Landesliga am Samstagabend mit einem eher überraschenden 1:0-Sieg vom Tabellenzweiten MTV Wolfenbüttel zurück.

Göttingen – Siege feierten am Sonntag auch Landolfshausen/Seulingen und Hainberg. Allein Sparta Göttingen kehrte geschlagen von Mitaufsteiger Wahrenholz zurück.

MTV Wolfenbüttel - SVG Göttingen 0:1 (0:0). „Das war wohl unser bestes Auswärtsspiel“, schwärmte SVG-Fußball-Abteilungsleiter Thorsten Tunkel nach diesem nicht unbedingt erwarteten Sieg beim MTV Wolfenbüttel. Schon in der ersten Halbzeit hatten die Gäste die Mehrzahl an klaren Torchancen gegenüber den Platzherren. Steffen Doll mit einem Fallrückzieher an den Querbalken – „das wäre das Tor des Jahres geworden“, so Tunkel – und Nicolas Krenzek, dessen Schuss auf der Torlinie gerettet wurde, hätten die Schwarz-Weißen schon vor der Pause in Führung bringen können, ja müssen. Nach dem Seitenwechsel kam Wolfenbüttel zwar besser ins Spiel, ohne allerdings gefährlich vor dem SVG-Gehüuse aufzutauchen. Und wenn, dann klärte die aufmerksame Göttinger Defensive die MTV-Offensivaktionen. Nach 78 Minuten belohnten sich die Gäste mit dem überfälligen 1:0-Siegtreffer, der Krenzek mit einem Schlenzer und seinem achten Saisontreffer aus halbrechter Position ins lange Toreck gelang.

Tor: 0:1 Krenzek (78.).

TSV Landolfshausen/Seulingen - BSC Acosta Braunschweig 3:1 (3:1). Für La/Seu war das so gut wie der Klassenerhalt! „Wir haben eine bärenstarke erste Halbzeit gespielt“, lobte Trainer Florian Jünemann sein Team. Mehr als zehn Mal sei man allein vorm gegnerischen Tor gewesen. So hätte der Sieg auch noch höher ausfallen können.

Tore: 1:0 Celik (20.), 2:0 Celik (22., FE), 3:0 Meck (41.), 3:1 Kaba (43.).

SC Hainberg - BV Germania Wolfenbüttel 3:1 (0:1). Der zweite Saisonsieg für die Hainberger! „Wir sind schwer ins Spiel gekommen, lagen zu Recht 0:1 zurück“, meinte Klubchef Jörg Lohse. Nach 20 Minuten kam der SC aber langsam auf. „Die Moral war wieder top“, so Lohse. „Die Jungs ackern und geben nie auf.“

Tore: 0:1 Baerwolf (12.), 1:1 Koenen (55.), 2:1 Taboure (70.), 3:1 Gariseb (72.).

VfL Wahrenholz - Sparta Göttingen 5:0 (3:0). Das Ergebnis drückt schon fast alles aus. „Eine klare Sache“, befand Coach Rico Weiß. „Als Absteiger hat man eben auch kein Glück.“ Wie bei einem Schuss von Akcay, der noch abgewehrt werden konnte.

Tore: 1:0 Janetzko (7.), 2:0 Schön (35.), 3:0 Janetzko (36.), 4:0 Hanse (83.), 5:0 Germern (90.). (wg/haz-gsd)