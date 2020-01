Eintracht Northeim in der Lokhalle auf Kurs, Göttingen 05 muss zittern

Der Spielplan beim Sparkasse&VGH-Cup hat seine Tücken. Einige regionale Klubs mussten bereits am ersten Turniertag des internationalen A-Juniorenturniers mehrere Spiele bestreiten, andere sind in der Göttinger Lokhalle meistens erst zu später Stunde gefordert.

Wer schnappt sich den vierten Rang in der VR-Bank-Gruppe? Diese Frage war vor dem zweiten Turniertag selbstverständlich noch nicht beantwortet, eine Tendenz zeichnete sich aber ab. Der JFV Rhume-Oder hatte zwar sein erstes Turnierspiel gegen den FC Fulham erwartungsgemäß 2:4 verloren, das wichtige Duell gegen Einbeck aber 1:0 gewonnen. Und weil die Einbecker am Freitag im Spiel gegen die JFG Weser-Schwülme nicht über ein 2:2 hinauskamen, haben sie keine Chance mehr auf das Erreichen des vierten Platzes.

Auf Kurs Zwischenrunde liegt Eintracht Northeim in der Rewe-Gruppe. Der Nachwuchs des Oberligisten löste am späten Donnerstagabend die Aufgabe gegen HöhBernSee mit 1:0. „Das war ein holpriger Start“, meinte Northeims Trainer Jan Ringling über das einzige Spiel seiner Mannschaft am ersten Turniertag. Das wichtige Tor für den Niedersachsenligisten im vorletzten Spiel des Tages erzielte Julen Mediavilla.

Am Freitag war Eintracht ganz früh dran. Doch leider waren die Northeimer im fünften Spiel des Tages gegen Austria Wien nicht hellwach. Nach wenigen Sekunden gingen die Österreicher durch einen Treffer von Niels Hahn in Führung. Erneut Hahn und Simon Radostits erhöhten schnell auf 3:0 für den dreimaligen Cupgewinner. Erst nach der Hälfte der Spielzeit fand dann die Eintracht zu ihrem Spiel. Eine schöne Kombination schloss Niklas Schwab zum 1:3 ab. Die Austria nahm anschließend das Tempo raus und brachte den Sieg locker über die Zeit.

„Wir hatten einen schlechten Start, waren nervös und lagen schnell zurück. Erst nachdem wir unser System von 3:1 auf 2:2 umgestellt hatten, lief es besser. Danach waren wir dran und Austria kam nur schwer durch“, kommentierte Northeims Coach Ringling das Duell.

Göttingen 05 muss dagegen um das Weiterkommen richtig zittern. Anders als in den vergangenen Jahren spielt der regionale Favorit keine gute Vorrunde, hat nach fünf Spielen erst vier Punkte auf dem Konto und erste sechs eigene Treffer erzielt. Gegen den FSV Mainz 05 hielt 05 bis zur elften Minute ein 0:0, verlor dann aber noch mit 0:3. Gegen Schalke 04 traf Topaz Kronmüller zwischenzeitlich zum 1:3, am Ende unterlagen die Göttinger aber mit 1:5. Und gegen den FC Brügge ging 05 sogar mit 0:6 unter.

Die Schwarz-Gelben müssen am Samstag darauf hoffen, dass Heiligenstadt gegen Mainz und Schalke jeweils hoch verliert. Und anschließend benötigt Göttingen 05 im letzten Spiel des Tages einen Kantersieg im Derby über den SC Hainberg, bei dem am Freitag beim 1:6 gegen Schalke 04 ein Spieler richtig gefeiert wurde: Daniel Brcina, denn der erzielte 21 Sekunden vor Schluss den Ehrentreffer.

Ein echter Stargast wird am Samstag in der Göttinger Lokhalle erwartet: Andreas Möller. Der Welt- und Europameister ist neuer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Eintracht Frankfurt und nimmt seine U 19-Mannschaft in der Lokhalle unter die Lupe.