1:3 - Sparta Göttingen patzt überraschend im Stadtderby gegen Weende

Von: Walter Gleitze

Spartas Offensive verpufft: Weendes Aaron Teruhn (rechts) kann Spartas Lennart Daube am Vorwärtsdrang hindern. © Hubert Jelinek/gsd

Nach drei Siegen zu Saisonbeginn der Fußball-Bezirksliga kassierte Sparta Göttingen ausgerechnet im Stadtderby gegen den SCW Göttingen, der erst einen Sieg auf der Habenseite verbucht hatte, die erste Niederlage.

Göttingen – Am Ende war der 3:1-(1:1)-Sieg der Göttinger Nordstädter nicht einmal unverdient.

Große Freude herrschte daher aufseiten der Weender über den Dreier, der nicht unbedingt zu erwarten war, zu unterschiedlich waren beide Teams in die Saison gestartet. So verwunderte es auch niemanden, dass die leicht favorisierten Spartaner nach einer Viertelstunde durch einen Direktschuss von Ali Nasreddine aus 22 Meter, als der Ball über den etwas weit vor seinem Tor stehenden SCW-Keeper Sebastian Schneider einschlug, mit 1:0 in Führung gingen. Im Laufe der Spielzeit aber hielten die Wender dagegen, machten die Räume eng und hatten vor allem Spartas Torjäger Grzegorz Podolczak gut im Griff. Kurz vor der Halbzeitpause foulte Nasreddine seinen Gegenspieler Aaron Terruhn im Strafraum. Folge war ein Foulelfmeter, den Marc-Jannis Käding humorlos in den oberen rechten Torwinkel schweißte zum 1:1-Ausgleich. Fast noch die Führung durch einen Distanzschuss von Rico Simon, den der nicht immer sicher wirkende Sparta-Keeper Moumen Kam Naksh wegfausten konnte, bevor es in die Kabine ging.

„Wir haben unsere Torchancen nicht genutzt, uns fehlte die Zielstrebigkeit“, monierte Spartas Trainer Jan Lohmann und meinte damit unterem anderem die dickste Torchance durch den früh für den verletzten Erson Saciri eingewechselten Dzovani Ramadani, der freistehend an Schneider scheiterte (65. Minute). Besser machte es da nur zwei Minuten später Weendes Kapitän Jasper Frohn unter tatkräftiger Mithilfe von Kam Naksh, der den Schuss von Frohn aus 18 Metern durch die „Hosenträger“ rutschen ließ. Wiederum nur zwei Minuten später eine weitere noch dickere Torchance für die Gastgeber, doch Podolczak, der von Luis Martsch gefoult wurde, scheiterte mit einem Foulelfmeter an Schneider. Simon sorgte dann nach voller Vorarbeit von Frohn in der 71. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung.

„Wir haben über den Kampf ins Spiel gefunden“, bemühte SCW-Trainer Kai Schröder eine alte Fußball-Weisheit. „Unsere Defensive hat sehr gut gestanden, die Räume verdichtet, und wir haben konsequent unsere Torchancen genutzt“, freute sich Schröder,

Sparta: Kam Naksh - Daube (77. Akcay), Orak, Dogan - G. Weiß, Nasreddine - Obilici (67. Kazan), Dalil, Winkler - Saciri (21., Ramadani), Podolczak.

SCW: Schneider - T. Käding, Gligoric, M. Käding, Bellmann - Martsch, Frohn - Simon (82. Timm), Mädge, Terruhn (65. Grothoff) - Düsing.

Tore: 1:0 Nasreddine (15.), 1:1 Käding (41./FE),1:2 Frohn (68.), 1:3 Simon (71.).

Schiedsrichter: Tobias Hillebrand (Göttingen).

Zuschauer: 100.

Bes. Vorkommnis: Schneider (SCW) hält Foulelfmeter von Grzegorz Podolczak (69.). (Walter Gleitze/gsd)