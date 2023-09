Spenden für Sporthilfe Tansania: Auf dem Gipfel Afrikas für den guten Zweck

Für die „Sporthilfe Tansania“: Steffen Witte (Zweiter von links) und seine Mitstreiter bei der „Kilimanjaro Challenge“ am Göttinger Kehr. © privat/nh

Mit dem Rad auf den Kilimandscharo – unter diesem Motto stand die „Kilimanjaro-Challenge“ der Sporthilfe Tansania.

Göttingen – Es galt, die Straße von den Göttinger Schillerwiesen hoch zum Biergarten am Kehr 47 Mal mit dem Rad zu erklimmen, um so umgerechnet die Höhe des Kilimandscharo, des höchsten Berg Afrikas, zu meistern.

Etwa 25 Radfahrer und -fahrerinnen beteiligten sich vor Ort, viele weitere leisteten im Vorhinein online via Strava-App Höhenmeter für den guten Zweck. Auch nach dem Event kann man sich bei Strava noch beteiligen und die Kilimanjaro-Challenge beitreten. „Dabei ging und geht es auch gar nicht darum, dass alle Teilnehmenden wirklich versuchen, 5895 Höhenmeter zu schaffen, jeder soll nach eigener Möglichkeit seinen eigenen Kilimanjaro überwinden“, sagt der erste Vorsitzende der Sporthilfe Tansania und Initiator der Challenge, Steffen Witte, einst Trainer von Göttingen 05 und angehender Arzt.

Das Teilnehmerfeld erstreckte sich vom jüngsten Fahrer mit elf Jahren bis hin zum ältesten Teilnehmer mit 69 Jahren. Zahlreiche Helfende umsorgten die Teilnehmenden mit kohlenhydratreichen Nahrungsmitteln und isotonischen Getränken und spornten durch Anfeuerungen zu sportlichen Höchstleistungen an. Dem schlossen sich viele Spaziergänger und Gäste des Biergartens spontan an.

„Der genaue Kassensturz steht noch aus, aber schon jetzt kann man sagen, dass wir eine tolle Summe an Spenden sammeln konnten. Zugleich konnten wir im Rahmen der Aktion vielen Menschen unseren Verein und unsere Ziele näherbringen“, resümiert Mitorganisator Jakob Willenbrink. Die Spendeneinnahmen sollen in den Bau eines Vereinsheims fließen. Der dazugehörige Sportverein in Tansania bietet armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen ein regelmäßiges Fußball- und Netballtraining.

„Ein großer Dank gilt unseren Partnern, besonders der Firma Eisfieber, die uns die großartige Location am Kehr zur Verfügung gestellt und die Teilnehmenden mit Kaltgetränken versorgt haben. Außerdem bedanke ich mich bei allen, die dieses Event vor Ort oder anderweitig unterstützt und so überhaupt erst ermöglicht haben“, so Witte.

Sieben Radler schafften die 5895 Höhenmeter am Ende. „Das Feedback zu der Aktion war sehr positiv, und mit den gewonnenen Erfahrungen waren wir uns schnell einig, dass die Kilimanjaro-Challenge im nächsten Jahr erneut stattfinden soll“, lautet das einstimmige Fazit der Organisatoren. (red/ana)