Spielabsage bei der SVG, Pleiten für Göttingen 05 und Hainberg

Zwei gelbe Karten innerhalb einer Minute: Göttingens Jannik Hartwig (am Ball, gegen Kästorfs Kerim Nurdogan) musste in der 72. Minute vom Feld. Archivfoto: Hubert Jelinek/gsd © Hubert Jelinek/gsd

Kein gutes Wochenende für die Göttinger Teams in der Fußball-Landesliga!

Göttingen – Neben Sparta (siehe oben) verloren auch Göttingen 05 (0:3 in Kästorf) und der SC Hainberg, der nach dem 0:4 in Wolfenbüttel nun 103 Gegentore auf dem Konto hat. Die Partie der SVG Göttingen gegen Vahdet Braunschweig wurde derweil kurzfristig abgesagt. Ein SVGer hatte einen epileptischen Anfall erlitten, woraufhin Vahdet dem Wunsch nach einer Verlegung nachkam.

SSV Kästorf - Göttingen 05 3:0 (2:0). Trotz einer spielerischen Steigerung gegenüber der Vorwoche sind die personell arg gebeutelten 05er dieses Mal leer ausgegangen. Die abstiegsgefährdeten Gastgeber konzentrierten sich vor allem auf leidenschaftliches Verteidigen und schnelle Konter. Mit Erfolg schon in der Anfangsphase: Die Kästorfer Führung nach elf Minuten hätte Leon-Birk Lübberstedt im Gegenzug zwar fast ausgeglichen, doch nur wenige Minuten später legte der SSV bereits das 2:0 nach (20.). Diese Effizienz ließen die 05er vermissen. Ein ähnliches Bild im zweiten Durchgang: Göttingen machte das Spiel, Kästorf hielt kämpferisch dagegen. Die dickste Chance zum Anschluss vergab Linus Nolte, als er allein auf den gut aufgelegten SSV-Keeper Tobias Bremer zulief, aber scheiterte (65.). Kurz darauf brach sich vor allem beim 05er Jannik Hartwig der Frust Bahn. Ein Abwinken nach einer gelben Karte – und Hartwig flog mit Gelb-Rot vom Platz. Der nächste Ausfall für 05. „Im Moment ist es für uns alle schwer. Wir haben zu wenig aus unserer Überlegenheit gemacht“, bilanzierte 05-Trainer Jozo Brinkwerth. - Tore: 1:0 Mamalitsidis (11.), 2:0 Brandt (20.), 3:0 Drangmeister (81.); Gelb-Rote Karte: Hartwig (05/72.).

MTV Wolfenbüttel - SC Hainberg 4:0 (0:0). Gegen den favorisierten Gastgeber hielten die Hainberger lange gut mit. In der zweiten Halbzeit aber ließen die Kräfte bei den Gästen nach. „Wir haben bis ins letzte Drittel gut agiert, aber manchmal fehlte uns der Mut, auch mal aus der zweiten Reihe zu versuchen, zum Erfolg zu kommen“, meinte SC-Co-Trainer Lars Willmann. In dieser fairen Partie habe sein Team „nicht wie ein Absteiger gespielt“. Beim 0:1 versäumte es Hainberg, den Ball sicher zu klären, was die Wolfenbütteler dann zur Führung nutzten, die sie bis zum Ende noch ausbauen konnten. „Das Ergebnis ist um zwei Tore zu hoch ausgefallen“, so Willmann, der seinem Team eine insgesamt gute Leistung bescheinigte. - Tore: 1:0 Queisser (57.), 2:0 Vollbrecht (61.), 3:0 Abou-Raya (71.), 4:0 Kühle (90.). (ana/wg-gsd)