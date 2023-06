Spitzenreiter: B-Junioren von 05 vor dem Regionalliga-Aufstieg

Harter Zweikampf: Hannes Holwitt (links, gegen Eichedes Damian Harders) traf zum 1:0 für die C-Jugend. © Hubert Jelinek/gsd

Im Fußballnachwuchsbereich stehen die B-Junioren von Göttingen 05 derzeit im Blickpunkt. Sie stehen vorm Aufstieg in die Regionalliga Nord, sind in der Rückrunde ungeschlagen.

A-Junioren

TSV Havelse II - Göttingen 05 2:0 (0:0). Ohne den verhinderten Trainer Nils Leunig, für den Armin Dreyer coachte, nutzte 05 seine Chancen nicht und kassierte späte Gegentore. In der Rückrunden-Tabelle belegt 05 einen Abstiegsplatz (drei Siege, sieben Niederlagen).

Tore: 1:0 Adalbert (73.), 2:0 Adalbert (82.).

B-Junioren

MTV Treubund Lüneburg - Göttingen 1:2 (0:1). Das Team von Trainer Jan Steiger reitet weiter auf der Erfolgswelle: Neun Siege und ein Remis in der Rückrunde ergeben Platz eins in der zweiten Saisonhälfte und auch in der Gesamt-Tabelle. 05 kam gut ins Spiel und durch Mattes Rudolph, der gegen Lüneburgs U 17-Nationalmannschafts-Torhüterin Paula Hoppe (wechselt zum 1. FC Köln) erfolgreich war, zur Führung. „Nach dem 1:1 haben wir aber kühlen Kopf bewahrt und eine gute Reaktion gezeigt“, lobte Steiger sein Team. Er räumte aber auch ein, Dusel bei Alu-Treffern des MTV gehabt zu haben. „Das war einer unserer glücklichsten Siege.“ Da der HSC Hannover in Heeslingen verlor und Havelse 1:1 in Braunschweig spielte, ist 05 jetzt vorn.

Tore: 0:1 Rudolph (6.), 1:1 Schmidt (56.), 1:2 Drevenstedt (72.).

C-Junioren

Göttingen 05 - SV Eichede 1:2 (1:2). 05 beendete die Saison als Sechster der Abstiegsrunde in der Regionalliga Nord, aus der es jetzt in die Landesliga runtergeht. Für Trainer Stefan Wilke übernimmt Timo Diederich.

Tore: 1:0 Holwitt (6.), 1:1 Gacanovic (30.), 1:2 Justus (35. + 2). (haz/gsd-nh)