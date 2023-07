7:1 - SSV Nörten lässt auch SCW Göttingen keine Chance

Neuzugang ohne Tor: Nörtens Justin Taubert (re.) setzt sich im Zweikampf mit einem Weender durch. © Ottmar Schirmacher

Die meisten Tore in den drei Partien der Einbecker-Gruppe hob sich Landesligist SSV Nörten fürs letzte Spiel auf.

SSV Nörten - SCW Göttingern 7:1 (3:0). In souveräner Manier bewältigte der SSV am Freitagabend auch das dritte Gruppenspiel. Nach der mutigen Anfangsphase des Bezirksligisten dominierte Nörten das Geschehen. Der von Sparta Göttingen an die Bünte gewechselte Christos Zlatoudis führte sich bei seinem ersten Einsatz mit dem Treffer zum 2:0 gut ein.

Tore: 1:0 Duymelinck (26.), 2:0 Zlatoudis (34.), 3:0 Duymelinck (41.), 4:0 N. Hillemann (57.), 5:0 H. Sinram-Krückeberg (74.), 5:1 König (77.), 6:1 N. Hillemann (79.), 7:1 T. Armbrecht (89.).

FC Hettensen/E. - SVG Einbeck 1:4 (0:0). Tore: 0:1 Böttcher (80.), 0:2 Reinert (83.), 0:3 Reinert (88.), 0:4 Krüger (89.), 1:4 Bugiel (90.).

Platzierungsspiele:

Um Platz 11: SG Elliehausen/E. - FC Hettensen-E.

Um Platz 9: SCW Göttingen - FC Grone.

Um Platz 7: Sparta Göttingen - SC Hainberg.

Um Platz 5: Göttingen 05 U 19 - SVG Einbeck.

Halbfinale:

SV Ellershausen/H. - SVG Göttingen (Mi., 19.7., 19 Uhr in Grone), SSV Nörten/H. - FC Gleichen (Do., 20.7., 19 Uhr in Nörten). osx/wg-gsd