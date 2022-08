2:1-Sieg: SSV Nörten ringt die 05er aus Göttingen nieder

Fußball-Landesliga

+ © Ottmar Schirmacher Völlig abgehoben: Nach einem Foul von 05-Torhüter Sündram (oranger Dress) an Nörtens Duymelinck (2.v.l.) gab es Strafstoß für die Hausherren. Beide Akteure landen nach der kuriosen Flugeinlage gleich wieder. © Ottmar Schirmacher

Beim zweiten von insgesamt 42 Südniedersachsenderbys in der Fußball-Landesliga erlebten am Sonntag über 400 Zuschauer an der Bünte beim Aufeinandertreffen zwischen dem SSV Nörten-Hardenberg und dem I. SC Göttingen 05 einen spannungsgeladenen und bis zum Schlusspfiff offenen Schlagabtausch, an dessen Ende die Hausherren mit 2:1 (0:1) knapp das bessere Ende hatten.

Nörten – Dementsprechend geschafft musste SSV-Trainer Jörg Franzke erstmal tief durchatmen „Das war richtig nervenaufreibend und Spannung pur, aber wir haben gewonnen. Nach dem Rückstand haben wir gegen die ballsicheren 05er etwas Zeit gebraucht, um ins Spiel zu kommen, das ist uns in den zweiten 45 Minuten gelungen. Die Mannschaft hat in Unterzahl wieder eine tolle Moral gezeigt und den Sieg förmlich erzwungen“, so der SSV-Trainer.

Sein Göttinger Kollege Jozo Brinkwerth fand ebenso lobende Worte für sein Team: „Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Wir haben gegen eine starke Nörtener Mannschaft ein gutes Spiel geliefert und nicht viele Torchancen für sie zugelassen. Die Elfmeter-Situationen konnte ich von meiner Stelle nicht beurteilen. Auch ein 2:2 wäre diesem Spiel gerecht geworden“.

Die von ihrem großen Anhang lautstark unterstützten Göttinger begannen engagiert und versetzten den Hausherren nach sechs Minuten einen Schock, als Jannis Wenzel ein Zuspiel seines Bruders Jonah Wenzel mit der Pike im SSV-Gehäuse unterbrachte. Weil die 05er auch in der Defensive gut organisiert waren, gab es für Nörten zwei Chancen. Hillemanns Schuss (25.) lenkte 05-Keeper Sündram über die Latte. Die Oberkante der Latte traf Duymelinck (35.) per Freistoß.

„Ich glaube, der SSV kann am Ende doch noch jubeln“, meinte mit Fred Vollrath ein früherer Ligaspieler und Sponsor des SSV. Er sollte recht behalten. Bis die Hausherren zu ihren beiden Treffern kommen sollten, spielten sich allerdings einige turbulente Szenen ab. Als der allein aufs Tor zustrebende Duymelinck (57.) vom Göttinger Schlussmann von den Beinen geholt worden war, vollstreckte Steinhoff den folgenden Strafstoß.

Um die Aktionen zuvor gab es eine Rudelbildung, aus der heraus der stark geforderte Unparteiische den SSVer Nils Hillemann mit Rot des Feldes verwies und zudem weitere gelbe Karten verteilte. Darunter auch für 05-Torwart Sündram, dessen Team mit dem Elfmeter bestraft worden war. Es blieb zwar weiterhin angespannt, aber angesichts dieses Prestige-Duells verlief alles im fairen Rahmen. Als dann Duymelinck den Siegtreffer markierte, kannte der Jubel im Nörtener Lager keine Grenzen mehr. Nach einer weiten Flanke von Lennart Sinram-Krückeberg hatte Steinhoff den Ball aus spitzem Winkel artistisch auf Tor geschossen, Keeper Sündram nur kurz abgewehrt, ehe der SSV-Torjäger dann zur Stelle war. Doch aufseiten der Gastgeber musste noch einmal tief durchgeatmet werden, als Torhüter Dominik Hillemann (90.+5.) gegen Luca Bock das 2:2 vereitelte. (Ottmar Schirmacher)