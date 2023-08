SSV Nörten schießt sich auf Lupo Martini Wolfsburg ein

Eintracht im Glück: Riesenchance für Bovendens Sven Iloge (Mitte), der an Eintracht-Torhüter Tim Tautermann scheitert. Die Northeimer um Nico Fleischmann (rechts) gewannen mit 2:0. © Kaja Schirmacher

Die südniedersächsischen Vereine trumpften am zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga fast durchweg groß auf. Göttingen 05 übernahm sogar die Tabellenführung.

Eintracht Northeim/Bovender SV

Die Erleichterung bei Eintracht Northeim nach dem 2:0 (1:0) über den Bovender SV war spürbar. Raphael Peinemann (43.) und Dustin Hoffmann (68.) hatten den Sieg gegen den Aufsteiger perfekt gemacht. „Wir haben nach einer Ewigkeit mal wieder zu Null gespielt und unser erstes Heimspiel gewonnen“, freute sich Eintracht-Coach Philipp Weißenborn nach dem Premierensieg.

Dabei war der erste Dreier der Saison wahrlich nicht so ungefährdet, wie es das Ergebnis ausdrückt. Bovendens Angreifer Sven Iloge bot sich früh die Chance zur Führung. Und in der zweiten Hälfte trafen Iloge, Jannes Metje und Robert Merfert jeweils nur das Aluminium des Eintracht-Tores. So etwas nennt man Pech, wozu die zahlreichen Ballverluste des BSV in der Offensivbewegung aber nicht zählen. Konsequentere Teams als Eintracht Northeim nutzen so etwas gnadenlos aus.

Am Freitag (19 Uhr) steigt schon das nächste Südniedersachsenduell für die Northeimer. Dann ist Eintracht bei der SVG Göttingen gefordert. „Bei Entfernungen von unter 30 Kilometer zum Gegner darf ein Spiel freitags oder samstags angesetzt werden. Man benötigt keine Zustimmung des Gegners, aber natürlich bespricht man das vorher und fragt an. Wir spielen zum Beispiel auch an einem Freitagabend in Lengede, haben dadurch ein freies Wochenende“, sagt der SVG-Vorsitzende Thorsten Tunkel, der auch Staffelleiter der Landesliga ist. „Wir müssen die Spieltage entzerren. Wir wollen vermeiden, dass Schiedsrichter in der Landesliga Spiele ohne Assistenten leiten. Das droht uns nämlich. Wir haben im Bezirk immer noch zu wenige Unparteiische.“

Göttingen 05

Die 05er sind zu Saisonbeginn schon richtig gut drauf! Das 8:1 gegen Neuling Helmstedt hätte durchaus auch zweistellig ausfallen können. Schön für Coach Jozo Brinkwerth: Mit Neuzugang Chandra, Andi Morina, den Wenzel-Brüdern Jonah und Jannis sowie Florian Kleinke hat er noch zahlreiche Spieler in der Hinterhand, die auch auf einen Startelf-Einsatz drängen werden. Konkurrenz belebt das (05-)Geschäft!

TSV Landolfshausen/S.

Die Freude über den ersten Saisonsieg war eigentlich schon vorher getrübt. Denn beim Pokalspiel am vergangenen Mittwoch gegen die SVG zog sich Nico Diederich einen Kreuzbandriss verbunden mit einem Meniskusschaden zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung am folgenden Tag. TSV-Trainer Florian Jünemann: „Wahrscheinlich fällt Nico bis zum Saisonende aus.“

SSV Nörten

Erstes Heimspiel, erster Sieg. Danach sah es für den SSV Nörten gegen Aufsteiger TSV Hillerse in der Anfangsphase nicht wirklich aus. Einen besonders bitteren Auftakt nahm die Heimpremiere für Torhüter Aron Döhne, der völlig machtlos gleich zwei Gegentreffer kassierte. Dass beim Abpfiff ein 6:2-Sieg zu Buche stand, war auch mit sein Verdienst. „Aron hat heute ganz stark gehalten“, lobte SSV-Coach Oliver Gremmes seinen Schlussmann. Gerade in dem Zeitabschnitt, als die Nörtener den Umschwung erzwangen, kamen die Gäste zu einigen gefährlichen Toraktionen. Doch da war der zu Saisonbeginn aus Lenglern zurückgekehrte Keeper von den Hillersern nicht mehr zu bezwingen. Mit dem gehaltenen Elfmeter stärkte Döhne seiner Elf vollends den Rücken. Das sollte doch Ansporn sein für das gesamte Team bei den Aufgaben in den folgenden zwei englischen Wochen – am Mittwoch (19.30 Uhr) geht’s im NFV-Pokal gegen Oberligist Lupo Martini Wolfsburg.

SVG Göttingen

Riesig stolz war SVG-Trainer Esmir Muratovic auf sein Team nach dem überaus souveränen 3:1-Sieg in Wahrenholz. „Ein Verantwortlicher von Wahrenholz sagte mir, dass er sich nicht gewundert hätte, wenn wir 12:1 gewonnen hätten“, so Muratovic. Wenn es etwas zu kritisieren war, sind es einmal mehr die vielen ungenutzten Torchancen. Mit Blick auf das Südniedersachsen-Derby am Freitag gegen Eintracht Northeim ist dem SVG-Coach nicht bange, zumal dann auch erstmals Dennis Forkpah nach abgelaufener Rotsperre als weitere Option für den Angriff zur Verfügung steht. osx/raw/wg-gsd/haz-gsd

Spitzenreiter nach dem 8:1-Sieg: Der 05er Florian Reinke (Mitte) setzt sich gegen Helmstedts Alexis Tounkara durch. © Hubert Jelinek/gsd