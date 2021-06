Staffel-Einteilungen: Landesliga nach altem Modus

Fußball

+ © Hubert Jelinek/gsd Landesliga bleibt alles beim alten: Landolfshausen-Seulingen (am Boden Fredrik Grimm) und Hainberg (Paul Mähner) duellieren sich auch 2021/22. © Hubert Jelinek/gsd

Im regionalen Fußball sind die Planungen für die kommende Saison vorangegangen. Der Spielausschuss des Fußballbezirks Braunschweig hat am Mittwochabend (vor dem deutschen EM-Spiel gegen Ungarn) die Staffeleinteilungen für die Spielzeit 2021/22 bekannt gegeben.

Landesliga Herren

Aufgrund des Rückzugs von TuSpo Petershütte und des SV Reislingen-Neuhaus in die Bezirksliga wird die Landesliga mit 17 Mannschaften starten. Da der geplante Modus mit zwei Halbstaffeln und einer Auf- und Abstiegsrunde bei Punktemitnahme – aufgrund der ungeraden Zahl Mannschaften nicht möglich ist –, fasste der Spielausschuss nach Abwägung allerpositiven und negativen Argumente den Beschluss, die Liga in den ursprünglichen Modus zurückzuführen und eine Staffel mit 17 Mannschaften (Hin- und Rückspiel) durchzuführen. Man ist sich bewusst, dass man bei einer möglichen, weiteren coronabedingten Unterbrechung Gefahr läuft, die Liga sportlich nicht beenden zu können. Dennoch entschied man sich für diesen Modus, der in der aktuellen Situation der einzig sinnvolle ist.

Die Liga startet am 15. August mit der ersten Pokalrunde. Ligastart ist am Wochenende 20. bis 22. August. Vorrundenende am Wochenende 10./12. Dezember. Die Rückrunde startet – geplant – am Wochenende 6. Februar 2022.

Bezirksliga

Der bereits verkündete Modus mit drei 6er Staffeln in den vier Bezirksligen. Die Einteilung der Bezirksligen 1 bis 3 (Staffeln 1 bis 3) ist nach örtlichen Gesichtspunkten erfolgt. In der Bezirksliga 4 wurden die Staffeln 2 und 3 gelost, da dort eine Einteilung nach örtlichen Gesichtspunkten aufgrund regionalen Verhältnisses (fünf Mannschaften NOM / sieben Mannschaften GÖ-OHA) nicht möglich gewesen wäre. Somit war eine Einteilung per Los die fairste Lösung.

Die Liga startet am 15. August mit der 1. Pokalrunde. Ligastart ist am Wochenende 20. bis 22. August.

Frauen-Landesliga und Bezirksliga

Hier wird mit dem Modus der letzten Jahre gespielt. Der Rahmenspielplan für die Frauenligen wird gerade erstellt. Es ist mit einem Start der 1. Pokalrunde Ende August und einem Ligastart Anfang September zu rechnen. haz/gsd