Lara Steinbrecher mit Nutella-Brötchen zur Vizemeisterschaft

Von: Helmut Anschütz, Andreas Arens

Probleme mit den letzten Hürden verhinderten den Meistertitel für Lara Steinbrecher aus Sebexen. © H. Jelinek/gsd

Die Sebexerin Lara Noelle Steinbrecher hat bei den Deutschen U23-Meisterschaften im Göttinger Jahnstadion Silber über 400 Meter Hürden gewonnen.

Göttingen – Ein Nutella-Brötchen zur Vorbereitung und eine Silbermedaille als Lohn: Für die aus Sebexen im Landkreis Northeim stammende 400-Meter-Läuferin Lara Noelle Steinbrecher verlief der Sonntag bei den Titelkämpfen der Deutschen U23-Juniorrinnen fast optimal. Zur ganz großen Freude fehlten nur etwa eine halbe Sekunde im Finale über die 400 Meter Hürden.

Zur Einstimmung auf den Endlauf am Sonntag hatte es am Abend zuvor wie so oft Spaghetti Bolognese und am Morgen das geliebte Brötchen mit Nutella gegeben. Entgegen den ernährungswissenschaftlichen Vorgaben – dafür aber mit der Kraft des Wohlfühlens.

Am Samstag hatte die für den SC Magdeburg startende Steinbrecher im Halbfinale 59,14 Sekunden hingelegt und ihren Lauf souverän mit rund 30 Metern Vorsprung gewonnen. Und dennoch war nicht alles okay: Denn die Zeit – die einzige der 22 Starterinnen unter einer Minute – war nicht das, was sie sich erhofft hatte. Die Norm für die U 23-EM in zwei Wochen in Espoo (Finnland) steht bei 58,10 Sekunden. Da lag die Sebexerin eine gute Sekunde drüber. „Bis zur achten Hürde lief es gut“, kommentierte ihr Vater Thomas Steinbrecher den Lauf seiner Tochter. Danach änderte sie die Schrittfolge und verlor Tempo. Trotzdem zeigte sich Lara Steinbrecher deutlich verbessert und frischer, wie auch ihr Magdeburger Trainer Marco Kleinsteuber festhielt.

Das zeigte die 20-Jährige dann auch im Endlauf, in dem sie lange in Führung lag, dieses Mal aber vor der neunten Hürde einen Schritt zu viel machte. Der Sieg ging an Vivienne Morgenstern (Dresdener SC/58,26 sec.). Mit ihren 58,67 sec. verpasste Steinbrecher trotz Saisonbestleistung die EM-Norm. Ein wenig enttäuscht darüber sagte die Sebexerin: „Die Platzierung war nicht so wichtig, mir ging es um die Zeit. Und die war leider nicht schnell genug.“ Sie habe sich fest vorgenommen hinten raus dieses Mall alles richtig zu machen, und sich dann doch „falsch entschieden“.

Ein Einzelstart bei der U23-EM kommt deshalb wohl nicht in Frage. Ob Steinbrecher Chancen auf einen Staffelplatz über 4x400 Meter hat, ließ sie offen.