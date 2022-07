Südniedersächsische Landesligisten starten alle auswärts

Beide Teams im Pokal gefordert: Spartas Torwart Denny Cohrs (links) verhindert mit Maurice Fiolka im Verbund eine chance des SVGers Steen Zimmermann (rechts). Eine Szene aus dem Finale des Sparkasse Göttingen Cups. © Hubert Jelinek/gsd

In der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals müssen die südniedersächsischen Landesligisten jeweils auswärts ran. Bis auf eine Partie werden alle weiteren Spiele am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

SG Dassel/Sievershausen - TSV Landolfshausen/Seulingen (Fr., 19 Uhr). „Wir werden dieses Spiel nicht wegschenken, wir nutzen es, um die nächsten Schritte zu machen, um uns ein weiteres Stück einzuspielen“, sagt TSV-Coach Florian Jünemann. Diese Partie sei nicht unwichtig, aber auch nicht das entscheidende Pflichtspiel. So wird er mit Blick auf den Saisonbeginn in der Landesliga einige Spieler schonen.

SG Werratal - SVG Göttingen. Mit André Weide, Julian Kratzert, Anton Böke und Nicolas Krenzek fallen gleich vier Spieler urlaubsbedingt aus. Angeschlagen gingen Matthis Mühlhaus und Steen Zimmermann nach dem Cup-Spiel gegen Sparta Göttingen vom Platz. „Da muss ich sehen, ob ich die beiden gegen Werratal einsetzen kann“, sagt SVG-Trainer Dennis Erkner, für den dieses Spiel eher noch zur Vorbereitung auf die eine Woche später bei Acosta Braunschweig beginnende Landesliga-Saison angesehen wird. Dennoch möchte er eine Runde weiterkommen.

SG Lenglern - Eintracht Northeim. Kann der Bezirksligist dem Oberliga-Absteiger ein Bein stellen? SGL-Trainer Christopher Worbs wird sein Team kaum besonders motivieren müssen.

VfR Dostluk Osterode - Göttingen 05. „Wenn ich an Osterode denke, fällt mir sofort der Name Omar El Zein ein. Er ist noch immer Dreh- und Angelpunkt“, sagt 05-Trainer Jozo Brinkwerth. Für ihn und sein Team geht es direkt aus dem Trainingslager in Teistungen in den Südharz. Die bisherigen Freundschaftsspiele seien Makulatur, jetzt haben wir das erste Pflichtspiel, das wir gewinnen wollen, um eine Runde weiter zu kommen“, betont Brinkwerth.

SG Bergdörfer - Sparta Göttingen. Dass die SG Bergdörfer als einer der Favoriten auf die Bezirksliga-Meisterschaft gehandelt wird, weiß auch Sparta-Trainer Enrico Weiß, der zwar jedes Spiel gewinnen will, jedoch auch betont, dass „unsere Priorität nicht auf dem Pokal, sondern auf den Start in die Landesliga liegt“. Fehlen werden urlaubsbedingt Tobias Schütte und Marcel Heimbüchel, sicherlich eine personelle Schwächung. Zwei weitere Spieler haben sich mit Erkältungssymptomen krank gemeldet.

SV Rotenberg - SC Hainberg. Der 5:1-Sieg gegen den Bezirksligisten FC Grone im Platzierungsspiel des Sparkasse Göttingen Cups hat den personell arg gebeutelten Hainbergern wieder etwas Auftrieb gegeben, sodass man optimistisch ins Eichsfeld zum SV Rotenberg nach Rhumspringe fährt.

SC Rosdorf - SCW Göttingen. „Ein Kreisligist, der sich für diesen Pokal qualifiziert hat, geht logischerweise hochmotiviert in dieses Spiel“,weiß SCW-Trainer Matin Wagenknecht um die Schwere dieser Aufgabe. Andererseits wollen er und sein Team eine Runde weiterkommen. Personell sieht es etwas mau aus beim Bezirksligisten. „Aber das ist wohl normal in der Urlaubszeit“, sagt Wagenknecht.

FC Grone - FC Eisdorf. Hochmotiviert dürfte der Aufsteiger aus dem Südharz gegen den künftigen Ligakonkurrenten in diese Partie gehen.

Bovender SV - SVG Einbeck. Der BSV kommt Sonntag aus dem Trainingslager in Eisleben zurück. „Dann ist unsere Motivation bei 100 Prozent und die Spielstärke bei 85 Prozent“, sagt Bovendens Teammanager Daniel Vollbrecht. „Mal sehen, wieviel Körner noch drin sind.“

RSV Göttingen 05 - SG Denkershausen/Lagershausen. Bezirksliga-Aufsteiger RSV 05 im Duell mit einem Klassen-Konkurrenten. Das Team von der Benzstraße kann in dieser Konstellation eigentlich nur gewinnen und eine Überraschung landen. (wg/gsd)

Ebenfalls im Pokal gefordert: Bovendens Dennis Falinski (rechts) und der 05er Luca-Maurice Bock. © Hubert Jelinek/gsd