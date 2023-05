SVG gegen 05: Alle wollen dieses Göttinger Derby genießen

Teilen

Knapp vorbei: Der 05er Norick Florschütz (Mitte) verfehlt den Ball zwischen den SVGern Jannis Hungerland (links) und Amin Al Debek. Eine Szene vom flauen 0:0 beim Hinspiel im Maschpark. © Hubert Jelinek/gsd

Sportlich geht es um relativ wenig und höchstens noch darum, wer die Fußball-Nummer 1 der Stadt Göttingen wird.

Göttingen – Im Hintergrund schwelt aber nach wie vor diese nicht nur unterschwellige Brisanz in diesem Duell der beiden führenden Fußballklubs in der Unistadt: SVG gegen 05, das ist und bleibt der Klassiker, der Evergreen (siehe Sonderseite), das immerwährende Duell zwischen Schwarz-Weiß und Schwarz-Gelb – diesmal am Mittwoch (19 Uhr) im Krügerpark am Sandweg, wenn der Vierte (SVG, 54 Punkte) auf den Tabellenfünften (05, 51 Punkte) trifft.

Eine sehr ordentliche Kulisse (im Hinspiel waren es offiziell 1021) steht zu erwarten. Von 400 Tickets, die 05 von der SVG erhielt, sind mehr als 300 schon verkauft worden. Um den Zuschauer-„Ansturm“ zu regeln, hat die SVG zwei Eingänge eingerichtet. Zudem gibt es drei Catering-Stände.

„Es geht um nichts mehr, aber es kribbelt trotzdem“, sagt 05-Co-Trainer Jan Steiger. „Das Derby ist bei unseren Fans ein großes Thema.“ Befreundete Fanklubs von außerhalb werden die Schwarz-Gelben unterstützen. Die 05-Anhänger treffen sich um 17.05 Uhr am Fan-Raum und marschieren gemeinsam zum Sandweg, begleitet von der Polizei.

Steiger spricht aus, was sicher auf beide Seiten zutrifft: „Wir wollen dieses Derby genießen. Eine große Chance für Fußball-Göttingen ist, dass es in diesem Derby stimmungsvoll, aber auch friedlich zugeht. Für uns ist aber das Halbfinale im Bezirkspokal in einer Woche gegen den SSV Nörten noch wichtiger.“

Personell gebe es, so Steiger, bei 05 noch „zwei, drei Fragezeichen“. Nach drei Spielen Sperre vom Platzverweis in Northeim ist Gerbi Kaplan wieder im Kader.

Personalprobleme plagen SVG-Trainer Dennis Erkner nicht. Wenn überhaupt, steht nur noch hinter dem Einsatz von Abwehrchef André Weide ein Fragezeichen. „So viele Fußball-Highlights gibt es ja hier in Göttingen nicht mehr. Da elektrisiert ein solches Stadtderby schon. Die Zuschauer möchten dann auch ein schönes Match sehen“, hofft Erkner darauf, dass dieses Rückspiel attraktiver wird als die damals von für viele Zuschauer zu viel Taktik geprägte Nullnummer im Hinspiel.

Zwar habe, so der SVG-Coach, 05 mehr Punkte in der Rückrunde geholt, doch „der Trend in den letzten Spielen spricht für uns, sodass wir jetzt vor 05 tabellarisch liegen, und diese Position wollen wir halten“.

In der Tat hatten die Schwarz-Weißen eine Leistungsdelle in der Rückrunde mit unnötigen Punktverlusten gegen Abstiegskandidaten, doch diese Delle haben sie in den vergangenen Partien überwunden. „Die Mannschaft ist gut in Form“, so Erkner, der sein vorerst letztes Derby dieser beiden Teams erlebt, nachdem er seinen Vertrag bei der SVG nicht verlängert hat.

. SSV Nörten - SC Hainberg. Mit zuletzt vier Zählern spielt sich Schlusslicht Hainberg den Abstieg etwas schöner. Beim heimstarken SSV Nörten, der im 15. Heimspiel den zehnten Sieg anstrebt, wird es heute (19 Uhr) jedoch sehr schwierig werden. (wg/gsd)