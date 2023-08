SVG gegen Northeim: Drittes Derby am dritten Spieltag im Blickpunkt

Bevor im ersten Heimspiel der große Regen kam: Bovendens quirliger Neuzugang Jannes Metje (gelbes Trikot) im Laufduell mit dem Wahrenholzer Julian Koch. © Hubert Jelinek/gsd

Schon das dritte Südniedersachsen-Derby in der Fußball-Landesliga: Am Freitag hat die SVG Göttingen Nachbar Northeim zu Gast.

Göttingen – Heimspiele gibt’s auch für Bovenden und Landolfshausen/Seulingen, während Göttingen 05 reisen muss.

SVG Göttingen - Eintracht Northeim (Fr., 18.30 Uhr). Eitel Sonnenschein herrscht im Krügerpark am Sandweg, der Spielstätte der SVG Göttingen. Nach dem wegen eines Gewitters abgebrochene Spiel nach 45 Minuten beim Stande von 2:0 zum Saisonauftakt gegen den SSV Kästorf und dem überzeugenden 3:1-Sieg beim VfL Wahrenholz soll nun der Nachbar Eintracht Northeim die Stärke der Schwarz-Weißen zu spüren bekommen. „Personell gibt es keinen Grund, die Mannschaft gegenüber der Partie in Wahrenholz zu ändern“, sagt SVG-Vize Thorsten Tunkel, der dieser Begegnung äußerst optimistisch entgegensieht.

Das gilt auch für SVG-Trainer Esmir Muratovic, der allerdings hofft, dass seine Mannschaft im Torabschluss konzentrierter agiert als in Wahrenholz, als reihenweise hochkarätige Chancen ungenutzt blieben. Unter der Woche plagte sich Amin Al Debek mit einer Erkältung herum, Muratovic geht aber davon aus, dass er auf den so wichtigen defensiven Mittelfeldspieler gegen die Eintracht zurückgreifen kann.

TSV Hillerse - Göttingen 05 (Sa., 15 Uhr). Das auf Samstag vorgezogene Match kommt 05 finanziell nicht gelegen. „Wir haben zwar vier Kleinbusse, aber die sind an die Jugend vergeben. Deshalb müssen wir noch welche anmieten“, erklärt Trainer „Jelle“ Brinkwerth. Zudem fehlen neun Spieler, vier davon wegen Urlaubs: Luca-Maurice Bock, Raphael Polczyk, Lennart Sieburg, Ole Grams. Dazu Kleinke, Benedict Chandra, Carlos Mücke, Jannik Hartwig, Leon Scheidemann. Erfreulich, dass zumindest die Wenzel-Brüder Jannis und Jonah wieder zur Verfügung stehen. Hillerse verlor nach 2:0-Führung in Nörten noch 2:6 und unterlag Gifhorn in der Nachspielzeit 1:2. 05-Coach Brinkwerth hat an Hillerse eine spezielle Erinnerung: „Da habe ich 2011 als 05-Trainer mein erstes Spiel 1:0 durch ein Tor von Erol Saciri gewonnen.“ Das 8:1 gegen Helmstedt bewertet Brinkwerth nicht über: „Keiner meiner Spieler denkt jetzt, er ist Messi oder Ronaldo. Das Ergebnis war schön, bringt aber auch nur drei Punkte.“

TSV Landolfshausen/Seulingen - MTV Wolfenbüttel (So., 15 Uhr). „Wir gehen mit Respekt und Mut, aber ohne Angst ins Spiel“, sagt TSV-Coach Florian Jünemann. Und nennt sofort die Herangehensweise gegen den Favoriten: „Abwehr stabilisieren und vorne Nadelstiche setzen. Nach dem Sieg in Lehndorf sind wir in der Liga angekommen und haben unser Soll erfüllt.“ Julian Muster und der in den ersten Partien gute Abwehrspieler Justin Ramon Pohl fehlen, Malte Köhne und Moritz Jünemann rücken ins Aufgebot. Vergangene Saison gab’s gegen den MTV zwei klare Niederlagen.

Bovender SV - SV Lengede (So., 15 Uhr). Nach dem Gewitter-bedingten Spielabbruch gegen den VfL Wahrenholz und dem 0:2 bei Eintracht Northeim hofft Aufsteiger BSV auf das erste vollständige Heimspiel und auch auf den ersten Saisonsieg. Lengede kommt mit einer 2:5-Heimpleite gegen Eintracht Braunschweig U 23 und einem 0:3 bei Aufsteiger Bleckenstedt an den Bovender Südring. (haz/gsd-nh-wg/gsd)