SVG Göttingen 5:4 bei Sparta: Saisonschluss mit Neun-Tore-Festival

Von: Walter Gleitze

Langes Bein: Spartas Martin Bodenbach (vorn links) versucht eine Flanke, die der SVGer Yannis Fischer zu verhindern versucht. Beobachter sind Spartas Carlos Mücke und der SVGer Torschütze zum 2:0, Julian Kratzert. © Hubert Jelinek/gsd

Ein spektakuläres letztes Göttinger Stadtderby in der Fußball-Landesliga haben sich vor 140 Zuschauern am Greitweg der schon länger feststehenden Absteiger Sparta Göttingen und die SVG Göttingen geliefert.

Göttingen – Am Ende stand ein 5:4 (2:1) für die Gäste, die es allerdings nicht geschafft haben, die Nummer eins in Göttingen zu sein, da zeitgleich Stadtrivale Göttingen 05 gegen die Reserve von Eintracht Braunschweig mit 3:

2 gewonnen hatte (siehe Bericht unten).

„Es war ein Spiegelbild, wie es in unserer Saison gelaufen ist“, waren sich beide Trainer einig allerdings aus unterschiedlichen Sichtweisen. „Wir haben alles gezeigt, was bei uns positiv, aber auch negativ gelaufen ist“, so der vom Sandweg scheidende SVG-Trainer Dennis Erkner.

„Wir waren einmal mehr auf Augenhöhe mit dem Gegner, am Ende fehlten dann aber das nötige Glück und die Cleverness vor dem gegnerischen Tor. Aber auch im letzten Spiel hat die Mannschaft Moral gezeigt“, meinte Spartas Trainer Enrico Weiß, der ebenfalls bekanntlich den Verein verlässt und künftig den Kreisklassisten TSV Holtensen trainiert.

Die Gäste gingen durch Nicolas Krenzek im Nachsetzen mit seinem elften Saisontreffer in Führung (21.) und Julian Kratzert mit seinem zwölften Saisontor zum 2:0 (25.) in Führung. Den Anschlusstreffer für den Außenseiter erzielte Romano Weiß kurz vor dem Seitenwechsel. „Da waren wir nicht clever genug“, ärgerte sich Erkner.

Nach dem Wechsel drückte Sparta energisch auf den Ausgleich, den die Roten in dieser Phase auch verdient gehabt hätten. Nachdem die SVG aber umgestellt hatte, lief es plötzlich wieder bei den Gästen, die durch den in der 62. Minute für Finn Daube eingewechselten Steen Zimmermann durch dessen lupenreinen Hattrick vermeintlich entscheidend mit 5:1 in Führung gingen.

Bewundernswert, dass sich die Spartaner auch danach noch nicht aufgaben, durch seinen zweiten Treffer von Romano Weiß das 2:5 erzielten, Grzegorz Podolczak auf 3:5 verkürzte und Weiß mit seinem dritten Treffer zum 4:5-Anschlusstreffer die SVG noch mal in Schwierigkeiten gebracht hatte. (Walter Gleitze/gsd)