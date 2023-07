SVG Göttingen: „Eiswürfel-Esmir“, der Erste, vom Sandweg

Von: Helmut Anschütz

Die Neuen der SVG Göttingen: Hinten von links Trainer Esmir Muratovic, Paul Bürger, Torwarttrainer Danijel Aleksic, Co-Trainer Mehmedovic. Vorne von links: Dennis Forkpah, Richard Rocha, Mo Taboure, Marvin Brelage. © Hubert Jelinek/gsd

Was wäre der Fußball ohne seine Anekdoten! Bei der Teamvorstellung von Landesligist SVG Göttingen gab es gleich zwei.

Göttingen – Beide ranken sich um den neuen Trainer Esmir Muratovic (53), der das Zepter im Krügerpark am Sandweg übernimmt von Dennis Erkner.

Apropos Zepter: Muratovic, Mitte der 90er-Jahre ein Kriegsflüchtling aus Bosnien-Herzegowina, inzwischen Angestellter in der Uni-Küche und einst fünf Jahre (1998 bis 2003) ein Schwarz-Gelber bei Rivale Göttingen 05, wurde von SVG-Vize Thorsten Tunkel feierlich zum Schwarz-Weißen „geschlagen“. „Wir vergeben ihm seine Vergangenheit, ab sofort ist Schwarz-Weiß die Farbe seines Lebens“, schlug Tunkel Muratovic zu „Esmir, der Erste, vom Sandweg“. Großes Hallo und Johlen bei den Fans auf der Tribüne, als sich Muratovic vor ihnen verneigt!

Und das Motto für die nächste Saison lieferte Tunkel per Bild für die Kabine gleich mit: „Mutig das Beste geben!“ Muratovic („Ich freue mich auf die SVG-Familie“) sei ein „überragender Mensch und Fachmann“, so Tunkel. Der so Gepriesene konterte wie einst auf dem Rasen: „Ich verspreche, der Kader wird alles geben und euch als Fans glücklich machen. Wenn ihr nach Hause geht nach einem Spiel, sollt ihr sagen: Das war heute ein geiles Spiel!“

Beitragen sollen dazu die fünf Neuen im Kader, in dem vier Keeper sind, die von Danijel Aleksic trainiert werden. Im ersten Test gegen Kleinalmerode fiel der erste Torwart schon aus. Omar Younes krachte mit dem Ex-SVGer Kevin Hühold zusammen – der Keeper musste per Rettungswagen in die Klinik. Die SVG siegte durch Treffer vom Brasilianer Rocha und André Weide 2:1.

Wo es, nachdem man aktuell hinter 05 landete, langgehen soll, benannte Ricardo Moreno Morales: „Aus dem Sandweg wollen wir wieder eine Festung machen.“ Mattis Mühlhaus: „Wir wollen bestes Göttinger Team werden.“

Nach dem Start in den Sparkassen-Cup Mittwoch beim FC Gleichen ist Muratovic aber erst einmal drei Wochen bei seiner Mutter (76) in Bratunac. War so abgesprochen.

. Ach ja, hier noch die zweite Anekdote: Bei einem 05-Spiel gegen Einbeck (0:5) reklamierte Muratovic Abseits. Ein Einbecker trat ihm auf die Hand, keine Karte vom Schiri dafür. Da warf er Eiswürfel Richtung Linienrichter – und bekam Rot. Und von den 05-Fans dafür den legendären Spitznamen „Eiswürfel-Esmir“! (Helmut Anschütz/gsd)

Lustige Zeremonie: Trainer Esmir Muratovic wird von Klub-Vize Thorsten Tunkel zum SVGer „geschlagen“. © Hubert Jelinek/gsd

Zwei Ex-Spartaner gegen einen SVG-Neuen im ersten Testspiel: Richard Rocha (Mitte) gegen Rinor Murati (links) und Marco Akcay von der SG Klein/Hun/Doh. © Hubert Jelinek/gsd