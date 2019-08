SVG Göttingen in dritter Runde gegen 05

Göttingen – Im Spiel der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokals gewann Landesligist SVG Göttingen beim Bezirksligisten FC Grone mit 3:0 (1:0) und spielt nun in der dritten Runde in einer Woche im Evergreen gegen den Stadtrivalen und Ligakonkurrenten Göttingen 05 im Maschpark.

Kurios, dass nur zwei Tage später die SVG im Punktspiel noch einmal wieder im Maschpark auf 05 trifft.

Die SVGer taten sich erneut schwer beim Außenseiter, benötigten die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, um mit einem Traumtor von Jan-Hendrik Ziegner in den oberen langen Torwinkel in Führung zu gehen Dabei hatten es die Gäste am Rehbach versäumt, bei ihren Torchancen durch Lamine Diop (2.), Justin Taubert (4.) oder auch Ziegner (28.) mit 3:0 in Führung zu gehen. Glück allerdings für die SVG, dass der Schuss des Groners Luis Borgardt nach einer halben Stunde von Janek Brandt mit der Brust von der Torlinie gekratzt wurde.

Nach dem Wechsel verflachte das Spiel zusehends. Erst mit der Hereinnahme unter anderem von Nicolas Krenzek nahm die SVG wieder Fahrt auf und kam in der Schlussphase durch Torjäger Diop zum 2:0 (81.) und Krenzek zum 3:0 (90. + 2) zum letztlich verdienten Sieg.

Tore: 0:1 Ziegner (45. + 1), 0:2 Diop (81.), 0:3 Krenzek (90. + 2).

Bezirksliga-Ergebnisse:

SSV Nörten-Hardenberg - FC Eintracht Northeim II 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Hillemann (33.), 1:1 Weinhardt (53.). SG Lenglern - FC Gleichen 2:1 (1:1). - Tore: 1:0 Setje-Eilers (12.), 1:1 Aschenbrandt (42.), Beyazit (89.).