SVG Göttingen , SSV Nörten und Göttingen 05 eine Runde weiter

Teilen

Zweikampf im Mittelfeld: Landolfshausens Tim Krellmann (rechts) gegen den SVGer Mohamed N’Koney Taboure. © Hubert Jelinek/gsd

In einem Nachholspiel der ersten Runde im Fußball-Bezirkspokal kam die SVG Göttingen im Landesliga-Duell beim TSV Landolfshausen-Seulingen zu einem ungefährdeten 2:0-Sieg und zog in die zweite Runde ein, in der beim TSV Sudheim gespielt wird (23. August).

Seulingen – In der zweiten Runde setzten sich die Landesligisten Göttingen 05 und SSV Nörten durch.

Bezirksliga-Aufsteiger SC Rosdorf setzte sich bei der SG Dassel/Sievershausen durch, Bezirksligist SCW Göttingen verlor in Osterode 0:2.

TSV Landolfshausen/Seulingen - SVG Göttingen 0:2 (0:1). Ein ungefährdeter Sieg für die SVGer, die zwei Mal durch Richard Rocha trafen. Wie gegen Göttingen 05 entwickelte La/Seu fast keinerlei Druck nach vorn und kam so auch in der ersten Hälfte zu keiner ernsthaften Torchance. Rocha traf dagegen aus halblinker Position zur Führung für die fast durchweg spielüberlegenen Göttinger. „Wir haben 50 Minuten nicht am Spiel teilgenommen. Das war grausam“, räumte TSV-Trainer Florian Jünemann ein. Erst in der letzten halben Stunde entwickelte La/Seu Offensivgeist und kam zu zwei Chancen durch Ladushan Ravindran, nachdem Rocha in der 52. Minute schon die Weichen auf SVG-Sieg gestellt hatte. „Ich bin sehr zufrieden, wir haben das Spiel bestimmt“, fasste SVG-Coach Esmir Muratovic die einseitige Partie zusammen. Für La/Seu war es nach dem 0:2 gegen 05 die zweite Begegnung, in der es vor allem an der Angriffsleistung mangelte. - Tore: 0:1 Rocha (21.), 0:2 Rocha (52.).

SG Denkershausen/L. - Göttingen 05 2:5 (2:4). 05-Neuzugang Richard Hehn brachte seine Farben schnell in Front. Ein Doppelschlag von Hartwig und Hebun Kaplan in gut 60 Sekunden brachte den Landesligisten entscheidend mit 4:1 nach vorn. Neuzugang Polczyk machte mit dem fünften Treffer den Deckel drauf. - Tore: 0:1 Hehn (3.), 1:1 Kehr (12.), 1:2 Reinke (17.), 1:3 Hartwig (26.), 1:4 H. Kaplan (27.), 2:4 Bode (35.), Polczyk (83.).

VfR Dostluk Osterode - SCW Göttingen 5:3 (4:0). Schon zur Pause hatte der VfR die Weichen auf Sieg gestellt, nachdem Omar El Zein schon früh doppelt getroffen hatte. Weendes Aufholjagd nach dem 0:5-Rückstand kam zu spät. - Tore: 1:0 El Zein (7.), 2:0 El Zein (12.), 3:0 Mill (20., Elfmeter), 4:0 Atas (35.), 5:0 Mill (61.), 5:1 Strüber (70.), 5:2 Zimmermann (73.), 5:3 König (82.).

Tuspo Petershütte - SSV Nörten 1:2 (1:2). Ein Doppelschlag von Neuzugang Malte Rode und Hendrik Sinram-Krückeberg brachte den Landesligisten nach einer knappen halben Stunde auf die Siegerstraße. - Tore: 0:1 Rode (25.), 0:2 H. Sinram-Krückeberg (27.), 1:2 T. Kopp (34.).

SG Dassel/S. - SC Rosdorf 0:2 (0:1). Im Bezirksliga-Duell dominierte der Aufsteiger bei der SG Dassel. - Tore: 0:1 S. Onal (22.), 0:2 H. Abdallah (85.). (haz/gsd)