SVG Göttingen und TSV Landolfshausen/Seulingen trennen sich 1:1

Von: Walter Gleitze

Torwart bleibt Sieger: SVG-Stürmer Steen Zimmermann (rechts) scheitert nicht nur in dieser Situation TSV-Keeper Aleksandar Stankovic. © Hubert Jelinek/gsd

Die SVG Göttingen kam in der Fußball-Landesliga über ein 1:1 (0:0) im Kreisderby gegen den TSV Landolfshausen/Seulingen nicht hinaus.

Göttingen – Am Ende konnten sich die Gastgeber noch bei ihrem Keeper Omar Younes bedanken, der in der 90. Minute erst den Schuss des TSV-Stürmers Vivikaran Paramarah parieren konnte und nur eine Sekunde später auch den Nachschuss von Hendrik Ziegner von der Torlinie kratzte.

„In den ersten 20 Minuten waren wir sehr präsent, da hätten wir in Führung gehen müssen“, ärgerte sich SVG-Trainer Dennis Erkner, nachdem Steen Zimmermann allein auf das gegnerische Gehäuse zusteuernd in der sechsten und in der 18. Minute jeweils am glänzend reagierenden TSV-Keeper Aleksandar Stankovic scheiterte. Gleiches in der 29. Minute – es schien ein Privatduell zwischen Stürmer und Torwart zu sein...

Nach 38. Minuten die erste Torchance der Gäste durch Ziegner, der aber an Younes scheiterte. Die SVG agierte in der Folgezeit zu ideenlos, hatte aber die Riesenchance zum 1:0 kurz nach dem Seitenwechsel, als Zimmermann mit einem Heber über Stankovic am Außenpfosten scheiterte. In der 61. Minute dann doch die Führung der Schwarz-Weißen, als Stankovic einen Distanzschuss von Zimmermann an die Unterkante der Querlatte lenkte, Nicolas Krenzek das Leder noch über die Torlinie drückte.

Doch diese Führung brachte keine Ruhe in die weiteren Aktionen der SVG. „Ich habe keine Erklärung, dass wir dann plötzlich hektisch geworden sind“, wunderte sich Erkner.

Vielmehr konnten die Gäste in der 70. Minute durch Verteidiger Maximilian Purschke ausgleichen, der den Ball nach einer Hereingabe von Marian Becker ins untere linke Toreck platzierte.

In der Schlussphase war La/Seu dem 2:1 näher als die SVG. Doch blieb TSV-Cotrainer Thomas Schulz, der den beruflich verhinderten Florian Jünemann vertrat, bescheiden: „Wenn wir noch das 2:1 gemacht hätten, wäre dies des Guten zu viel gewesen. Wir sind sehr zufrieden mit diesem Punkt, den wir uns verdient hatten.“

Tore: 1:0 Krenzek (61.), 1:1 Purschke (70.).

Schiedsrichter: Liam Maurits Draf (Göttingen).

Zuschauer: 250.

(Walter Gleitze/gsd)