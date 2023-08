Tabelle und Torjägerliste: Göttingen 05 doppelt Spitzenreiter

Teilen

Ein intensives Duell gekrönt von zwei Platzverweisen für die Gäste lieferten sich Eintracht Northeim, hier Raphael Peinemann (links) und Christian Grünwaldt, und Vahdet Braunschweig am Sonntag. © Roland Schrader

Was am vierten Spieltag rund um die Fußball-Landesliga passiert ist, fassen wir in den Auffälligkeiten zusammen.

Göttingen 05

Gerda Brocks dürfte einer der ältesten 05-Fans sein. Jüngst wurde die schwarz-gelbe Lady 83 Jahre alt. Wie immer saß sie am Sonntag am Spielereingang und drückte ihren Jungs die Daumen. „In meinem Alter feiert man nicht mehr“, meinte sie, intendierte dabei, lieber noch jünger zu sein.

Einmal mehr stand Gerbi Kaplan gegen Bleckenstedt im Blickpunkt. Wieder zwei Tore erzielt und damit jetzt mit fünf Treffern (wie Leander Petry vom SSV Kästorf) auch Erster in der Torschützeliste der noch jungen Saison. Je drei Mal trafen die 05er Reinke und Linus Nolte.

Gerbi Kaplan zu den 05-Aussichten zum nächsten Spiel, nachdem sein Team die erste Halbzeit gegen Bleckenstedt verpennte: „So wird’s bei Eintracht Braunschweig II am nächsten Sonntag nicht reichen.“

SVG Göttingen

Das am vergangenen Freitag abgesetzte Spiel der Schwarz-Weißen beim SV Lengede wird bereits am 20. September nachgeholt. Die Pause am vergangenen Wochenende nutzten SVG-Coach Esmir Muratovic und Co-Trainer Mehmedovic zum Besuch der Partie zwischen 05 und Bleckenstedt. Am 17. September hat die SVG die 05er zu Gast. Und noch eine weitere Spielverlegung: Das Derby SSV Nörten gegen die SVG wurde von Freitag, 8. September, auf Sonntag, 10. September, um 17 Uhr verlegt.

Bovender SV

Das am ersten Spieltag abgebrochene Match gegen den VfL Wahrenholz wurde am 17. Dezember nach dem eigentlichen Ende der Hinrunde neu angesetzt.

Eintracht Northeim

Auf einen rundum gelungenen Sonntag blickt man beim FC Eintracht zurück: ein durch die offizielle Saisoneröffnung gut gefülltes Gustav-Wegner-Stadion, mittags ein Derbysieg der Reserve gegen den Nachbarn aus Sudheim und zum Abschluss noch das 1:0 der Landesliga-Kicker gegen Vahdet Braunschweig. „Damit klettern wir auf Platz drei der Tabelle“, rief Stadionsprecher Moritz Braukmüller den Zuschauern nach der Partie entgegen und erntete stellvertretend für das Team den verdienten Beifall.

Nicht ganz glücklich trotz des dritten Sieges in Serie dürfte Raoul Fricke gewesen sein. Der holte in der Nachspielzeit erst einen Handelfmeter heraus, verschoss diesen allerdings. Nur gut, dass die Braunschweiger danach mit ihrem allerletzten verzweifelten Angriff nicht noch zum Ausgleich kamen. Dann hätte der Fehlschuss bittere Konsequenzen gehabt.

SSV Nörten

Vor den beiden Derbys gegen Bovenden und die SVG Göttingen hat sich der SSV mit dem Sieg gegen Ligafavorit Eintracht Braunschweig II eindrucksvoll positioniert. Phasenweise weckten diese 90 Minuten Erinnerungen an die Vorsaison, als die Kicker von Trainer Oliver Gremmes mit ihrem Kampfgeist zahlreiche umkämpfte Partien zu ihren Gunsten entschieden. Wenn die Mannschaft mit dieser Begeisterung und Moral weiterspielt, dürfen sich die Nörtener Fußballinteressierte auf 15 folgende Heimspiele freuen. Immerhin waren am Samstag mit Zimmermann, Schulz, Bruns, Psotta und Baar fünf Spieler aus dem Stamm nicht dabei.

Erwähnenswert ist auch die starke Leistung von Schiedsrichter Tobias Hillebrand aus Göttingen. Dem Unparteiischen wurde es angesichts unpassender Kommentare und Mätzchen von Seiten einiger Spieler zu bunt. Dass sie bitte den entsprechenden Respekt gegenüber aufbringen sollen, war eine deutliche Ansage. Zur Nachahmung für seine Schiedsrichterkollegen empfohlen!

TSV Landolfshausen/S.

Nach dem spät kassierten 2:2 gegen FT Braunschweig hat La/Seu jetzt noch zwei weitere Heimspiele gegen Aufsteiger Türkgücü Helmstedt und den TSV Hillerse. Erfreulich, dass Julian Muster endlich wieder (doppelt) traf und hoffentlich zu früherer Torgefährlichkeit zurückfindet. Trainer Florian Jünemann hofft, dass sich die Personalsituation wieder entspannt. (osx/mwa/haz-gsd/nh)