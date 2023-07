Teamvorstellung bei Göttingen 05: „Von uns wird jetzt mehr erwartet“

Von: Helmut Anschütz

Fünf der acht Neuzugänge von Göttingen 05 für die Fußball-Landesligasaison 2023/24: Hinten v.l.: Co-Trainer und Sportlicher Leiter Jan Steiger, Richard Hehn, Carlos Mücke, Trainer Jozo Brinkwerth. Vorne v.l.: Andi Morina, Jannes Paul Gremler, Harut Hayrapetyan. © Hubert Jelinek/gsd

„Die Nummer 1 bittet zur Präsentation!“ Ex-Stadionsprecher „Hubi“ Schmidt machte gleich zu Beginn schon mal deutlich, wo es bei der Mannschafts-Vorstellung zur Saison 2023/24 langgeht.

Göttingen – In der vergangenen Saison in der Fußball-Landesliga knapp vor Erzrivale SVG Göttingen gelandet zu sein, freute alle Beteiligten bei Göttingen 05 diebisch.

Und nach Möglichkeit soll dies sicherlich auch in der kommenden Serie so bleiben.

Dafür haben die 05er aufgerüstet. Acht Neue sind im Kader von Coach Jozo Brinkwerth. Mit Steven Baumgardt ist nur einer gegangen, wobei Reinke zum Winter hin aus beruflichen Gründen ausscheiden wird. Die vielen Neuen sind wohl auch der Tatsache geschuldet, dass in der vergangenen Rückrunde immer wieder durch Verletzungen gravierende Personal-engpässe entstanden sind.

„Wir haben quantitativ viele Spieler und qualitativ einen guten Kader“, hielt Co-Trainer Jan Steiger fest. Und weiter: „Wir wollen die lange verletzten Spieler wieder heranführen, die jungen Spieler fördern und die Neuen integrieren.“ Und noch weiter ergänzt er: „Wir wollen wieder attraktiven Fußball spielen.“

Das hat 05 vergangene Saison überwiegend schon gemacht. 99 Treffer standen in der Abschlusstabelle, wiederholt gab es Offensiv-Feuerwerke. An eine Wiederholung glaubt Brinkwerth eher nicht. Die Konkurrenz in der Landesliga sei einfach zu stark. Teams wie Hainberg oder Harzburg, die weit hinterherhinkten, werde es nicht erneut geben. Überraschenderweise hat der 05-Trainer neben den üblichen Titel-Verdächtigen wie Eintracht Braunschweig II, Nörten, MTV Wolfenbüttel auch die vermeintlich starken Aufsteiger Bleckenstedt und Helmstedt auf dem Zettel.

Intern streben die Schwarz-Gelben eine noch intensivere Verzahnung mit der zweiten Mannschaft und den A-Junioren an. Die künftig von Philipp Ernst gecoachte 05-Zweite stieg in die Bezirksliga 4 auf, was die Kluft zwischen beiden Teams schon mal verringert. Und dass Co-Trainer Steiger die Junioren von Nils Leunig übernommen hat, kann der Kooperation und Kommunikation auch nur dienlich sein. „Wir können diese Zusammenarbeit zu einem Vorteil machen“, sagt Brinkwerth, der noch einen Athletiktrainer sucht.

Nicht ausbleiben kann natürlich die Frage nach dem 05-Ziel. „Schwer zu sagen“, bleibt Brinkwerth vorsichtig. „Von uns wird jetzt mehr erwartet. Aber Platz fünf in der vergangenen Saison war nicht selbstverständlich.“

Mit den ersten beiden Tests gegen Sandershausen (3:3) und 05 II (5:3) war Brinkwerth nicht zufrieden. Die je drei Gegentore wurmten ihn. Ein geplanter Test gegen Pattensen oder Rotenberg an diesem Wochenende kam nicht zustande. Dafür soll es künftig – zumindest wenn es das Wetter erlaubt – wieder mehr Spiele auf Rasen statt auf Kunstrasen geben, was viele Fans freuen wird.

Ein bisschen Stichelei gegenüber dem Erzrivalen konnte natürlich auch nicht ausbleiben. „Was wollt ihr mehr: Aufstieg oder Derbysiege“, fragte 05-Moderator Markus Wahle Coach Brinkwerth, Steiger und 05-Vize Daniel Washausen. „Beides“, antwortete Ex-Spieler Washausen. Steiger erwies sich als Diplomat: „Den Aufstieg.“ Er sei eben wichtiger als mögliche sechs Punkte. (Helmut Anschütz/gsd)