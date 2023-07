Teamvorstellung beim Aufsteiger: Bovender Start ins Abenteuer

Von: Helmut Anschütz

Die Neuzugänge des Bovender SV: Obere Reihe von links: Torwarttrainer Tobias Vogel, Abteilungsleiter Daniel Vollbrecht, Ali Riza Önder, Aaron Ludwig, Onur Akyol, Til Seiger, Athletikcoach Arwed Harmsen, Trainer Nils Reutter. Untere Reihe von links: Robin Ari Onal, Jan-Niklas Blum, Jannes Metje, Robert Merfert. © Hubert Jelinek/gsd

Neben Göttingen 05 und dem SSV Nörten wird künftig eine dritte Mannschaft in Schwarz-Gelb in der Fußball-Landesliga mitmischen.

Bovenden – Der Bovender SV schaffte souverän den Aufstieg in die 6. Liga, die in Südniedersachsen (leider) nur das Maß aller Fußball-Dinge ist. Erster Punktspiel-Gegner wird der letztjährige Aufsteiger VfL Wahrenholz sein – der Start in ein Abenteuer für den BSV unter der Regie von Coach Nils Reutter, der in seine vierte Saison geht.

Der Aufstieg ist der größte fußballerische Erfolg in der 162-jährigen Vereinsgeschichte. Ebenso groß sei aber die Herausforderung in der 18er-Liga mit sechs Absteigern.

„Wir sind nicht aufgestiegen, um nur ein Jahr dabeizubleiben“, gab Fußball-Abteilungsleiter Daniel Vollbrecht die Maxime aus. Und Coach Reutter pflichtete bei: „Unser Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Wir wollen Überraschungen schaffen, werden aber nicht mehr das spielbestimmende Team sein wie in der Bezirksliga.“ Fitness und eine gute Körperlichkeit seien nötig, um den starken Konkurrenten mitzuhalten. Dazu ist mit Sportwissenschaftler Arwed Harmsen auch ein Athletikcoach im Trainerteam, zu dem auch Torwarttrainer Tobias Vogel zählt. Für Coach Reutter (noch eine Saison Vertrag) werde die Landesliga eine „krasse Bewährungsprobe“.

Durchaus groß war der personelle Umbruch im BSV-Team. Neun Spieler haben den Klub verlassen, neun Spieler wurden neu verpflichtet. Zum Aufgebot zählen laut BSV-Info 29 Akteure, die sich aber auch auf die zweite Mannschaft verteilen.

„Wir wollen jungen Spielern eine Chance geben, möglichst hoch zu spielen. Wir wollen sie entwickeln“, führte Reutter bei der Teamvorstellung aus. „Die Neuen sollen in unsere Mannschaft passen und auch Potenzial haben.“ Wichtig sei für ihn auch das „Zwischenmenschliche“. Reutter eindringlich: „Der Zusammenhalt ist wichtig.“ Da Bovenden sich in der Bezirksliga schon frühzeitig an der Tabellenspitze abgesetzt hatte, konnte man, so Vollbrecht, auch bereits früh mit der Rekrutierung von Neuzugängen beginnen.

Als Liga-Favoriten sieht man beim BSV Eintracht Braunschweig II und den MTV Wolfenbüttel an. Göttingen 05 habe sich gut verstärkt, bei der SVG komme es darauf an, wie sich der neue Trainer Esmir Muratovic einfinde.

„Wir wollen die Euphorie nutzen“, schloss Vollbrecht seine Ausführungen und tippte auf acht Zähler aus den ersten sechs Spielen mit drei Derbys in Northeim, gegen Nörten und bei 05. Reutter mutig: „Wir holen elf Punkte.“

Testspiele

9. Juli, 16.30 Uhr: OSC Vellmar - BSV.

14. Juli, 18 Uhr: SC Rosdorf - BSV.

15. Juli, 17.30 Uhr: BSV - KSV Baunatal (voraussichtlich).

21. Juli, 19 Uhr: BSV - TSV Sudheim.

23. Juli, 15 Uhr: FSV Dörnberg - BSV.

(Helmut Anschütz/gsd)