Teamvorstellung beim RSV Göttingen 05: Mit den Neuen breiter und stärker

Von: Helmut Anschütz

Die Neuzugänge des RSV Göttingen: Von links Co-Trainer Lasse Ahl, Lennard Barié, Marces Emme-Weiß, Julien Arnecke, Maxi König, Alexander Kern und der neue Trainer Jan-Philipp Brömsen. © Hubert Jelinek/gsd

Mit einem neuen Trainer und einem halben Dutzend neuer Spieler versucht sich der RSV Göttingen 05, in der kommenden Spielzeit noch besser in der Fußball-Bezirksliga zu etablieren.

Göttingen – In die Fußstapfen von Carsten Langar und zuletzt nach vier Spielzeiten Stefan Meyer ist jetzt Jan-Philipp Brömsen (39) getreten, der den Klub von der Benzstraße aus dem Göttinger Süden weiter auf erfolgreichem Kurs halten will.

„Vergangene Saison ist der RSV auf dem fünften Platz gelandet – da kann man doch jetzt nicht sagen, dass man Achter werden will“, legt Brömsen, der früher den FC Gleichen, in Nesselröden, die SVG und die 05-A-Junioren coachte und danach in Dransfeld und bei der SG Rehbachtal unverrichteter Dinge absagte, die Messlatte schon mal ziemlich hoch an. Was ihn optimistisch stimmt: „Wir sind mit den sechs Neuen stärker in der Breite geworden“, was sich unter anderem an den Neuzugängen Vivakaran Paramarajah und Alexander Kern festmachen lässt. Beide kommen von Landesligisten, bringen Erfahrung mit, spielen jetzt eine Klasse tiefer. Auch König und Arnecke können zu durchaus wichtigen neuen Stützen werden. „Man braucht diese Neuen, man braucht größte Kader“, glaubt Brömsen. „Es werden sich die Mannschaften durchsetzen, die die meisten Spieler zur Verfügung haben.“ Bis auf den einen Abgänger Til Seiger ist der Kader zusammengeblieben, was für Kontinuität spricht.

So nimmt der RSV den Kampf auf in einer Bezirksliga, in der es, so der RSV-Coach, „keinen neuen Bovender SV“ geben wird. Was er damit meint, ist, dass nicht wieder ein Klub so dominieren wird wie zuletzt Landesliga-Aufsteiger BSV. „Die kommende Bezirksliga wird ausgeglichener sein“, mutmaßt Brömsen.

Den FC Gleichen schätzt er stark ein, auch die Landesliga-Absteiger SC Hainberg und Sparta Göttingen – man wird sehen. Kleines Manko beim RSV: Nazyrov und Schillig werden bis September wohl verletzungsbedingt fehlen, aber dafür ist der Kader auch groß genug. Brömsen: „Wenn bei uns alle da sind, wird es schwierig, gegen uns zu gewinnen.“ Die erste Pflichtaufgabe im Bezirkspokal hat der RSV mit dem 3:0 in Groß Schneen erledigt. Am Samstag (17 Uhr) eröffnet der RSV die Bezirksliga-Saison mit dem Auswärtsspiel bei der SG Bergdörfer in Fuhrbach, ehe Aufsteiger SC Rosdorf zum RSV kommt. (Helmut Anschütz/gsd)