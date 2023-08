Test-Siege für Rosdorf und Duderstadt, aber Wuttke fordert „Arbeitsmodus“

Teilen

Duderstadts neuer Kroate: Paulo Grozdek (am Ball) stürmt auf Rosdorfs Sebastian Kulle zu. © Hubert Jelinek/gsd

Die beiden heimischen Handball-Klubs MTV Rosdorf (Oberliga Frauen) und TV Jahn Duderstadt (Oberliga Männer) setzten mit weiteren Testspielen ihre Vorbereitung auf die kommende Saison fort.

Göttingen – Die Rosdorfer Frauen feierten einen souveränen 34:13 (17:7)-Sieg gegen den SVS Volkmarshausen. Das Team vom neuen Trainer Lenny Pietsch hatte gute erste 15 Minuten mit viel Tempo und zeigte zudem eine sehr ordentliche Abwehrleistung. In der Offensive wurden allerdings nicht zum ersten Mal zu viele Chancen vergeben. Insgesamt war Coach Pietsch aber recht zufrieden. Die erfolgreichsten Torschützinnen waren Teresa Neidhardt mit zehn und Rechtsaußen Neele Diek mit sieben Treffern.

Alles andere als zufrieden war Trainer Marcus Wuttke mit dem Auftritt des TV Jahn Duderstadt bei den Männern des MTV Rosdorf. Die Eichsfelder siegten zwar 28:22 (15:14), doch Wuttke schlug harsche Töne an: „Wir tun uns schwer, müssen endlich in den Wettkampf- und Arbeitsmodus kommen. Gewurmt haben ihn vor allem die 14 Gegentreffer des Landesligisten in der ersten Halbzeit. Wuttke kritisierte dabei besonders die Duderstädter Abwehr. Auch jeweils zehn Fehlwürfe in beiden Halbzeiten seien einfach zu viel. Dazu kamen auch noch je fünf technische Fehler in beiden Hälften.

Nach dem Wechsel war die Defensivleistung dann besser, sodass der Sieg noch standesgemäß ausfiel. Wuttke: „Wir müssen den Kopf in den Griff kriegen.“ Die erfolgreichsten Torschützen für Jahn waren Jannis Deppe und Jannik Burgdorf mit je fünf Treffern. Frölich und Knezic trafen je vier Mal. (haz/gsd-nh)