Tom Hobrecht kämpft mit 05-Junioren um Aufstieg: Zwei Tore wurden ihm noch geklaut

Von: Helmut Anschütz

Drei Tore gegen Havelse: Der 05er Tom Hobrecht (gelbes Trikot) gegen TSV-Spieler Dion Osmanaj. © Hubert Jelinek/gsd

Mittwochnachmittag, kurz vor 17 Uhr im Maschpark. Trainingsbeginn bei den B-Junioren von Göttingen 05.

Göttingen – Einer steigt etwas verspätet ein, Tom Hobrecht nimmt sich zusammen mit Trainer Jan Steiger Zeit für ein kleines HNA-Interview.

Hobrecht ist der erfolgreichste Torschütze der schwarz-gelben B-Junioren. 30 Treffer stehen bei „fussball.de“ in der Statistik, doch das stimmt nicht, sagen die beiden 05er. „Zwei Tore wurden ihm noch geklaut“, berichtigt Steiger. Und der Goalgetter ergänzt: „Ja, stimmt, die beiden Tore gegen den HSC Hannover und FT Braunschweig fehlen noch.“ Also inoffiziell sind es sogar 32 „Buden“ des Zehntklässlers vom Felix-Klein-Gymnasium. Apropos Schule: Musik, Sport und Spanisch zählen zu seinen präferierten Fächern; das Sport-Abitur steht in Vorbereitung. Was nicht ganz so läuft, bleibt mal beiseite.

Woraus resultieren die vielen Treffer? „Aus meiner Schnelligkeit“, sagt der 16-Jährige, dessen älterer Bruder Max (20) gerade in Namibia ist. Auch er war seinerzeit bei den 05ern. Mit seinem Tempo könne er seine Größe kompensieren, sagt der Göttinger Torjäger. Dabei hat er nicht mal alle bisherigen 25 Spiele in der Niedersachsenliga mitgemacht. „In vier Spielen hab’ ich gefehlt wegen partieller Sehnenrisse erst in der linken, dann in der rechten Hüfte – das war wachstumsbedingt.“

Und woher kommt jetzt die Schnelligkeit? „In der Corona-Zeit hab’ ich viele Sprints gemacht – Qualität kommt eben von quälen“, lächelt Hobrecht keck.

Überhaupt: „Fußball bestimmt mein Leben“, sagt er weiter. Neben seinen eigenen Trainingseinheiten trainiert er auch noch selbst die D-Jugend von 05: Da bleibt nicht mehr viel Zeit, allenfalls noch für Freundin Chiara. Sie und seine Eltern Anke und Helmut werden natürlich am Samstag (14 Uhr, Maschpark) im entscheidenden Aufstiegsspiel zur Regionalliga Nord (zweithöchste deutsche B-Jugend-Spielklasse) gegen den JFV Calenberger Land dabei sein. 05 braucht einen Sieg, kann sich nicht auf einen Punktverlust vom punktgleichen Konkurrent TSV Havelse (gegen Emden) verlassen.

„Wir sind in einer geilen Situation“, freut sich Tom Hobrecht auf das sicher spannende Saisonfinale. „Wir haben es selbst in der Hand.“ Oder auf dem Fuß oder Kopf eben. Ganz stark: Zur Winterpause war 05 Achter, legte eine Super-Rückrunde hin mit elf Siegen und zwei Unentschieden. Das 0:3 im Hinspiele gegen Calenberg ist längst abgehakt. (Helmut Anschütz/gsd)