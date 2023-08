Topspiel im Maschpark: Göttingen 05 gegen Neuling Bleckenstedt

Einsatz noch offen: Der 05er Florian Reinke (am Ball) gegen Helmstedts Tim Mertens. © Hubert Jelinek/gsd

Im Blickpunkt des vierten Spieltages in der Fußball-Landesliga steht ganz klar das Topspiel zwischen Tabellenführer Göttingen 05 und dem Dritten Germania Bleckenstedt (Stadtteil von Salzgitter).

Göttingen – Heimrecht hat auch Landolfshausen gegen FT Braunschweig, Bovenden reist nach Gifhorn. Das Spiel der SVG Göttingen in Lengede wurde in den September verlegt.

Göttingen 05 - FC Germania Bleckenstedt (So., 15 Uhr). Germania wer? Bleckenstedt, das haben in Südniedersachsen wohl die wenigsten bislang gehört. Aber der Landesliga-Aufsteiger hat in der Bezirksliga 3 vergangenen Saison alle(s) in Schutt und Asche geschossen. 91 Punkte holte Germania, verlor von 34 Partien nur ein Spiel bei 29 Siegen und vier Unentschieden mit einem sensationellen Torverhältnis von 150:21. Den Vogel schoss dabei Rico-Rene Frank ab, der unfassbare 55 Mal erfolgreich war – und damit torgefährlichster Spieler aller deutschen Bezirksligen.

Genauso viel Respekt hat 05-Trainer Jozo Brinkwerth auch vor Lamin Jatta, den er hoch einschätzt als Germanen-Verstärkung aus Lengede. Insgesamt wird dem Klub nachgesagt, dass man nicht gerade am Hungertuch nage.

Brinkwerth ist mit den drei bisherigen Siegen „vollkommen zufrieden“. Auch die „Pflichtsiege“ müsse man auch erst mal holen. Von Bleckenstedt hat er ein Video im Duell mit Oberligist Lupo Martin Wolfsburg gesehen, in dem Torjäger Frank beim 3:5 die drei „Buden“ für Germania erzielte. In Brinkwerths Team gibt’s noch Sorgen um Innenverteidiger Leon-Birk Lübberstedt (Schulterverletzung im Training) und Florian Reinke. Erfreulich: Steven Baumgardt kommt alsbald aus den USA zurück, dort entsprach es doch nicht seinen Vorstellungen.

TSV Landolfshausen/Seulingen - FT Braunschweig (Sa., 14 Uhr, in Seulingen). Das 5:2 gegen Topteam Wolfenbüttel hat La/Seu eine Extra-Portion Selbstvertrauen gegeben. Jetzt kommen die Braunschweiger Turner mit einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage. TSV-Trainer Florian Jünemann muss auf „Henne“ Ziegner (Ampelkarte) verzichten. Auch Krellmann, Meck, Malte Köhne und Skubinn stehen nicht zur Verfügung. „Wir gehen personell schon wieder auf dem Zahnfleisch“, klagt Jünemann, der aber vor allem den ersten Sieg in Braunschweig-Lehndorf als „Dosenöffner“ ansieht. Zu viel sind ihm die bislang fünf Gegentreffer in drei Spielen. „Die sind mit deutlich zu viel.“

MTV Gifhorn - Bovender SV (So., 15 Uhr). „Das 2:0 gegen Lengede war der Durchbruch“, sagt BSV-Fußballchef Daniel Vollbrecht. „Es hat gezeigt, dass wir als Aufsteiger auch in der Landesliga konkurrenzfähig sind.“ Jetzt will Bovenden auch aus Gifhorn „etwas“ mitnehmen, weil es danach gegen nörten und 05 geht – und das dürfte schwierig werden! Auf dem Platz sei auch „Lautstärke“ gefragt, sagt Vollbrecht und meint damit, dass die Teamleader die jungen Spieler führen müssen. Personell gibt’s keine Probleme. Gespannt darf man sein, wer im Bovender Tor steht: Wie zuletzt Jan-Niklas Blum gegen Dengele oder Nima Eslami? Blum zeigte gegen Dengele eine gute Leistung.

Jugendfußball

Von den beiden höchstklassigen Jugendteams von Göttingen 05 sind am Wochenende nur die B-Junioren in der Regionalliga Nord aktiv. Sie spielen am Samstag um 16 Uhr im Maschpark gegen den Hamburger SV II. Für den HSV ist es das erste Spiel in der Liga, während die 05er zum Auftakt mit 0:5 beim SV Meppen verloren. (haz/gsd-nh)