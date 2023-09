Torjäger auf den letzten Drücker

Führungstor in der Nachspielzeit und trotzdem nicht gewonnen: Leon Fromms viertes Saisontor reichte der SG Werratal in Petershütte nicht zum Sieg. © Per Schröter

Wer alles auf den letzten Drücker erledigt, gilt als nicht besonders strebsam. Anders sieht das im Sport aus, wo Entscheidungen in den letzten Spielminuten (im US-Sport Crunchtime genannt) abgefeiert werden.

Göttingen – In der Fußball-Bezirksliga bot sich am Wochenende gleich mehrfach Gelegenheit dazu – wenn teils auch „nur“ in der Halbzeitpause.

Den Vogel in dieser Beziehung schoss Johannes Mädge vom SCW Göttingen ab. Beim 4:2 gegen den RSV Göttingen hatte Luis Kolenda gerade für die Gäste ausgeglichen (44.), als Mädge die Nachspielzeit der ersten Hälfte nutzte, um die Weender wieder mit 3:2 in Führung zu bringen (45. + 2). Kaum wieder auf dem Platz, schlug Mädge schon wieder zu (46.) – 4:2.

Als Pausenspezialist präsentierte sich auch der SC Rosdorf gegen die SG Bergdörfer. Vijeh Talvar (44.) und Seyixten Onal (45.) drehten ein 0:1 in ein 2:1. Geholfen hat das am Ende aber nichts, die SG siegte mit 4:3.

Die Aussicht auf den Pausentee spornte auch die SG Lenglern (Daniel Chales-De-Beaulieu traf in der 45. + 1 Minute) und den FC Sülbeck/Immensen an (Lars Breitenstein 45.). Dessen Teamkollege Luca Macke erzielte frisch gestärkt sogar die 3:2-Führung des FC (47.), die Gegner Sudheim kurz vor knapp – also in der richtigen Crunchtime – noch ausglich: Kevin Eckert traf in der 90. + 2 zum 3:3.

Noch spannender machten es TuSpo Petershütte und die SG Werratal im Verfolgerduell. Der gerade eingewechselte Sami Dal glich zunächst zum 1:1 für die Hedemündener aus (85.). Dann gab’s die Rote Karte gegen einen Werrataler (90. + 1), was SG-Torjäger Leon Fromm jedoch nicht davon abhielt, das 2:1 für die Gäste tief in der Nachspielzeit zu erzielen (90. + 3). Wer jetzt gedacht hatte, die Partie sei gelaufen sah sich getäuscht. Jan Binnewies erzielte tatsächlich noch den 2:2-Ausgleich (90. + 4). (ana)

Statistik

SC Rosdorf - Bergdörfer 3:4 (2:1) - 0:1 Dluzinski (31.), 1:1 Talvar (44.), 2:1 Onal (45.), 2:2 Kanngiesser (56.), 3:2 Abdallah (59.), 3:3 Schöttler (75.), 3:4 Jauz (80.) - Rote Karte: (Rosdorf, 46.). SG Lenglern - FC Gleichen 1:2 (1:2) - 0:1 Erden (19.), 0:2 Sauermann (29.), 1:2 Chales-de-Beaulieu. SCW GÖ - RSV Göttingen 4:2 (3:2) - 0:1 Madubuike (11.), 1:1 Simon (26.), 2:1 Düsing (28.), 2:2 Kolenda (44./FE), 3:2 Mädge (45.+2), 4:2 Mädge (46.). FC Grone - SG Dassel/S. 1:3 (0:1) - 0:1 Jackolis (14.), 0:2 Schoppe (49.), 0:3 Toennies (57.), 1:3 Lösekrug (79.).