Torjäger der SVG Göttingen  ballern weiter

Göttingen – Das Torjäger-Duo der SVG Göttingen machte gleich zum Saisonauftakt der Fußball-Landesliga da weiter, wo es in der vergangenen Saison aufgehört hatte.

Beim 4:0 (3:0)-Sieg gegen Aufsteiger MTV Isenbüttel erzielten Lamine Diop und Nicolas Krenzek zusammen drei Tore. Diop hatte 2018/19 24, Krenzek 20 Treffer erzielt. Mit diesem Sieg setzten sich die Schwarz-Weißen gleich an die Tabellenspitze.

„Ich bin zufrieden“, meinte SVG-Trainer Dennis Erkner. Konnte er auch sein, denn wenn die beiden Assistenten nicht mindestens viermal bei Abseitsentscheidungen, die sicherlich zu Toren geführt hätten, falsch gelegen hätten, die Göttinger wären mit einem Kantersieg vom Feld gegangen. „Bei einem 4:0 sind solche Fehlentscheidungen nicht so tragisch, doch bei knappen Ergebnissen kann so etwas für den Ausgang spielentscheidend sein“, meinte Erkner.

Bereits nach acht Minuten hatte Krenzek zum 1:0 eingenetzt, als er einen Sahnepass von Kapitän Florian Evers in die Schnittstelle der MTV-Abwehr aufnahm und sicher einlochte. Nur fünf Minuten später wurde ein Tor von Diop wegen angeblicher Abseitsposition nicht gegeben. Und nur drei Minuten später scheiterte der starke Benjamin Duell („Benni hat seine Aufgabe super erfüllt“, so Erkner) an MTV-Keeper Jonas Loock. In der Endphase der ersten Halbzeit sorgte erst Diop nach Pass von Krenzek mit dem 2:0 (41.) und Janek Brandt per Kopf mit dem 3:0 (45.) für die Vorentscheidung.

Nur ein Mal mussten die SVGer zittern, als Brandt sich verschätzte, SVG-Torwart Omar Younes aber den Schuss von Jan-Philipp Helms aus halblinker Position entschärfen konnte.

In der zweiten Halbzeit blieben die Isenbütteler ohne nennenswerten Torschuss. „Wir hatten den Gegner jederzeit unter Kontrolle, uns fehlte aber in der Offensive der letzte Biss. Gleichwohl haben mir die Bälle in die Spitzen gefallen“, analysierte Erkner diese gleichwohl sehr einseitige Partie. Dabei sei es gegen einen motivierten Aufsteiger zu Saisonbeginn nicht immer ganz einfach zu spielen, so der SVG-Coach.

Den Schlusspunkt setzte Diop in der 76. Minute, als sich Krenzek erneut gegen die Isenbütteler Abwehr erfolgreich durchsetzen konnte und seinem kongenialen Sturmpartner den Ball maßgerecht servierte, der aus kurzer Distanz keine Mühe hatte und nur noch den Fuß hinhalten musste.

Tore:1:0 Krenzek (9.), 2:0 Diop (41.), 3:0 Brandt (45.), 4:0 Diop (76.). gsd

Führung schon nach acht Minuten

Diop setzt den Schlusspunkt