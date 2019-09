Göttingen 05 gegen den HSV: Duell der Traditionsteams am 28. September

Göttingen Der Blick auf die Tabellen des niedersächsischen Fußballs zeigt das ganze Dilemma: Die Klubs aus Göttingen und Umgebung tummeln sich in der Landesliga.

Eintracht Northeim ist die fußballerische Nummer eins in der Region, klopfte in den vergangenen drei Jahren zwei Mal vehement an das Tor zu Regionalliga. Aktuell haben sich die Northeimer als Oberliga-Vorletzter aber dem allgemeinen Niveau angepasst. Göttingen 05 gegen den Hamburger SV klingt dagegen nach großem Fußball. Zwei Mal gab es dieses Duell schon, beide Male im DFB-Pokal. Im Februar 1982 platzte das Jahnstadion mit 25 000 Zuschauern aus allen Nähten. Nach einer 2:1-Führung mussten sich die Schwarz-Gelben mit 2:4 geschlagen geben. Im August 1990 folgte das zweite Duell. In der ersten Runde kassierten die Göttinger bei 35 Grad im Schatten einen frühen Platzverweis und anschließend vier Treffer zum 0:4-Endstand. Am 28. September (16 Uhr) gibt es das dritte Duell, dieses Mal im Maschpark. Dann trifft die Traditionsmannschaft von Göttingen 05 auf die HSV-Altliga. Bei den Hamburgern liefen in der Vergangenheit unter anderem Peter Nogly, Casper Memering und Bernd Wehmeyer auf. Karten für das Traditionsspiel sind in Göttingen unter anderem bei Karstadt (Sport+Hobby) und Groovy, in Rosdorf beim Rewe-Markt sowie in Groß Ellershausen bei Sputniks Sportshop erhältlich. raw Foto: Stephan Beuermann/nh