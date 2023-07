Trainer Reinhardt nach der DM in Kassel: Wir sind verwöhnt

Am Medaillen-Podest vorbei: Merle Homeier von der LG Göttingen landete in Kassel bei 6,37 Meter – Platz vier. © Swen Pförtner

„Der vierte Platz ist okay, aber wir hätten uns eine größere Weite erhofft.“ So fasste DLV-Trainer Frank Reinhardt den Auftritt von Weitspringerin Merle Homeier bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel zusammen.

Kassel/Göttingen – Am Ende blieb für die Athletin von der LG Göttingen eben Rang vier mit 6,37 Meter.

Es war der letzte technische Wettbewerb im Kasseler Auestadion. Erst am Sonntag um kurz vor 18.30 Uhr begann der Weitsprung-Wettbewerb der Frauen. Mit dabei auch Merle Homeier von der LG Göttingen, die mit einem Sprung auf 6,35 m begann. Platz zwei zum Auftakt der Serie! Hinter Maleika Mihambo (LG Kurpfalz), die mit der Super-Weite von 6,93 m startete. Knapp hinter Homeier Marys Luzolo (Königsteiner LV) mit 6,34 m.

Danach lief es für Homeier aber nicht mehr so gut. Zweiter Versuch ungültig, danach wurde sie schon von Mikaelle Assani mit 6,50 m überholt. Dritter Versuch – durchgelaufen. Da war sie auch von Rang drei auf Platz abgerutscht, weil Assani auf 6,50 m erhöht hatte. Und auch der vierte Durchgang keine Weite für die LGerin. Erst im fünften Versuch wieder eine Wertung für Homeier. Die 6,21 m brachten ihr aber keine Verbesserung. Im sechsten und letzten Sprung landete Homeier bei 6,37 m – ihre größte Weite in Kassel.

Drei Durchgänge lag Merle Homeier somit auf dem Bronze-Rang, am Ende fehlten ihr zehn Zentimeter zum dritten Platz. Mit den vor Kurzem in Essen erzielten 6,55 m wäre sie in Kassel Zweite hinter Weltmeisterin Malaika Mihambo (zwei Mal 6,93 m gesprungen, dann verletzt ausgeschieden) geworden.

Homeier fehlt auch noch die vom DLV geforderte Bestätigungsnorm von 6,65 m für die Nominierung für die WM in Budapest (ab 19. August) „Jetzt wird es eng für die WM, wir sind von den guten Ergebnissen der letzten Jahre verwöhnt“, räumt Trainer Reinhardt ein. Der letzte Quali-Zeitpunkt ist der 29. Juli. Einen nächsten Wettkampf-Termin gibt es für Homeier noch nicht.

Dreispringerin Kira Wittmann, die kurzfristig abgesagt hatte, hat die Bestätigungsnorm für die WM (14,05 m) in der Tasche durch ihren Hallen-Titel mit 14,08 m. Sie springt, falls sie wieder fit ist, bei Meetings am 22. Juli in Madrid und am 29. Juli in Leverkusen.

. Die Fahne Südniedersachsens hat auch Lara Hundertmark hochgehalten. Die Athletin vom Einbecker SV kam im Hammerwerfen auf 56,64 Meter und belegte damit den siebten Platz. Siegerin Samantha Borutta gewann den Wettbewerb mit 68,12 Meter.

(Helmut Anschütz/gsd)