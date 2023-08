Traumstart von Göttingen 05: Jetzt die Sahne auf die Erdbeertorte

Gebremst: Lengedes Ole Probst (am Boden) kann in dieser Szene Bovendens Jannes Metje im letzten Moment stoppen. © Hubert Jelinek/gsd

Was rund um den vierten Spieltag in der Fußball-Landesliga los war, fassen wir in den Auffälligkeiten rund um die 6. Liga zusammen.

Göttingen 05

Große Freude im Maschpark! Mit einem solchen Start in die neue Saison haben nur die wenigsten gerechnet. Drei Spiele, drei Siege, 14:1-Tore – „wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, frohlockt Trainer Jozo Brinkwerth. „Jetzt geht die Saison erst richtig los – wir können uns jetzt beweisen.“ Was er damit meint: Jetzt folgen schon zwei Spitzenspiele. Am kommenden Sonntag gastiert der Aufsteiger und Tabellendritter Germania Bleckenstedt (Stadtteil von Salzgitter) im Maschpark, dann geht’s zur U 23 von Eintracht Braunschweig (Zweiter). „Da kann die Sahne auf die Erdbeertorte kommen“, drückt es Brinkwerth bildlich aus, dessen Team nach dem 8:1 gegen Neuling Helmstedt beim 4:0 in Hillerse wieder tormäßig nachlegte. Brinkwerth lächelnd: „Man muss ja nicht immer acht Tore erzielen.“ Bleckenstedt kommt, so blickte der 05-Coach schon voraus, mit Torjäger Rico Rene Frank, der in der Bezirksliga 3 gleich 55 Mal für Germania traf.

Übrigens: Das Pokalspiel in Nörten wird auf keinen Fall am 6. September ausgetragen, so Brinkwerth. Denn am 8. September (Freitag) spielt 05 in der Liga bereits wieder gegen Bovenden. So wird es auf den Termin 20. September beim SSV hinauslaufen.

SSV Nörten

Vier Punkte – das ist die Ausbeute des SSV nach drei Spielen. Dass eine starke Spielzeit wie die zurückliegende sich nicht eins zu eins wiederholen lässt, war der Mannschaft, den Verantwortlichen und nicht zuletzt dem Trainerteam Gremmes/Zimmermann bewusst. „Wir machen uns keinen Druck und planen mit einem einstelligen Tabellenplatz“, hatte Gremmes vor Saisonbeginn das Ziel bescheiden definiert. Das Ausscheiden einiger Leistungsträger und die derzeitige „Urlaubswelle“ im Kader bleibt nicht ohne Auswirkungen. Gleichwohl führt Gremmes das nicht als Entschuldigung an. Welche Leidenschaft in der Truppe brennt, wurde zuletzt in Bleckenstedt offenkundig, wo der momentan noch als Ersatzkeeper zur Verfügung stehende Dominik Hillemann auf der Bank Gelb-Rot kassierte. Nachdem endlich eine Einigung mit dem FC Grone über den Wechsel von Torhüter Nico Kaufmann erzielt wurde, kann der SSV-Teammanager das verschmerzen.

TSV Landolfshausen/S.

Es war in diesem Jahr der 23. April, als der MTV Wolfenbüttel in Landolfshausen mit 5:2 gewonnen hatte. Nun, am Sonntag drehte La/Seu den Spieß um und schickte den heißgehandelten Favoriten auf die Meisterschaft mit einer 2:5-Niederlage nach Hause. Für den von seinem Team begeisterten TSV-Trainer Florian Jünemann mag das Ergebnis um ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen sein, aber „da mache ich mir jetzt keinen Kopf“, freute sich Jünemann, der direkt nach dem Schlusspfiff etwas ungläubig dreinschaute ob dieses Ergebnisses „nach dieser fantastischen Leistung meiner Mannschaft, die als Kollektiv aufgetreten ist. Wir waren zudem auch die bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit“. Nach zwei Siegen im dritten Punktspiel können die TSVer nun etwas beruhigter die nächsten schweren Aufgaben angehen, haben nicht, wie in vielen Spielzeit zuvor, den Saisonstart in den Sand gesetzt, sondern sind vielmehr auf dem Weg, den Jünemann sich vor der Saison gewünscht hat: „Wir wollen von Beginn an mutig sein, nicht gleich wieder in Abstiegsbredouille geraten.“ Gesagt, bisher getan! Überaus ärgerlich allerdings die Gelb-rote Karte für „Henne“ Ziegner wegen Ballwegschlagens.

Bovender SV

Das Ergebnis -– 2:0 gegen den SV Lengede – konnte indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Neuling nach mäßiger Leistung gegen einen ganz schwachen Gegner, der von SVG-Trainer Esmir Muratovic beobachtet wurde, denn am Freitag reisen die Göttinger nach Lengede – noch viel Arbeit vor sich hat. Allerdings überwog die Freude bei den Bovendern über den ersten Sieg in dieser Liga, bisher unbekanntes Terrain für den BSV. (osx/wg-gsd/haz-gsd/nh)