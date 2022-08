Trotz Fan-Boykott: Göttingen 05 5:0 gegen „La/Seu“

Die frühe Führung: 05-Kapitän Jannis Wenzel (rechts) trifft mit dem linken Fuß vor La/Seu’s Maximilian Purschke nach nur 120 Sekunden zum 1:0. 2 © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen 05 ließ in der Fußball-Landesliga bei seinem 5:0-Erfolg dem TSV Landolfshausen/Seulingen von Beginn an keine Siegchance.

Göttingen – Der SC Hainberg ging gegen den bis dato sieglosen Tabellenletzten und Aufsteiger Lehndorfer TSV mit 0:4 unter.

Göttingen 05 - TSV Landolfshausen/Seulingen 5:0 (4:0). Wenn es nach nur elf Minuten 3:0 für den Gastgeber steht, dürften wohl keine Zweifel am späteren Sieger aufkommen. Nach zuvor 14 Treffern legte 05 vor 255 Zuschauern erneut fünf Tore nach und setzten sich damit im oberen Drittel der Landesliga fest. Jannis Wenzel eröffnete den Torreigen nach 120 Sekunden, Norick Florschütz war mit einem gefühlvollen Lupfer zum 2:0 und nach Zuspiel von Nolte zum 3:0 erfolgreich. Nolte wiederum staubte nach Vorlage von Wenzel zum 4:0 ab. Damit war die Messe gelesen gegen die offensiv harmlosen TSVer, die durch Meck und Grimm (Pfosten) vor der Pause zwei Chancen hatten.

Nach der Halbzeit mutierte die Partie dann eher zu einem Sommerkick. Die 05er schalteten runter, sodass der TSV die Begegnung ausgeglichener gestalten konnte. Offensiv ging von La/Seu jedoch so gut wie keine Gefahr aus.

Apropos Fans: In der ersten Halbzeit gab es einen Fan-Boykott: Mit einem langen Transparent lehnten die 05-Anhänger erneut die Stimmungsmache auf dem Kunstrasenplatz ab. Sie wollen, dass endlich wieder auf dem Naturrasen gekickt wird. Dort soll demnächst auch das Derby gegen die SVG ausgetragen werden, so Präsident Thorsten Richter. Zur zweiten Halbzeit kehrten die Schwarz-Gelben Fans dann zurück und feuerten ihre Mannschaft in gewohnter Weise an.

Tore: 1:0 Jannis Wenzel (2.), 2:0 Florschütz (6.), 3:0 Florschütz (11.), 4:0 Nolte (34.), 5:0 Nolte (90.).

SC Hainberg - Lehndorfer TSV 0:4 (0:1). Es bewahrheitete sich schon zur Saisonpremiere, was Hainbergs Vereinschef Jörg Lohse in der vergangenen Woche geäußert hatte“ Es wird eine sehr schwere Saison für uns.“ Nach dem ersten Spiel muss man dies nach einer indiskutablen Leistung des Teams von Trainer Oliver Hille befürchten. Denn der Neuling war den Gastgebern in allen Belangen überlegen. 0:9 hatte Lehndorf bei Göttingen 05 verloren und so hatten sich die Hainberger schon eine Chance ausgerechnet, wurden aber deutlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. In der 35. Minute war es Lehndorfs Nils Berger, der eine Unordnung in der SC-Abwehr zur Führung nutzte. Zu viele Bälle verloren die Hainberger schon im Mittelfeld, wirkten total verunsichert und hatten in der ersten Halbzeit nicht eine gute Offensivaktion.

Auch nach dem Wechsel wurde es nicht besser. Vielmehr war es Nicolas Nöh, der aus kürzester Entfernung den Ball über die Torlinie zum 2:0 drückte. Marius Homann jeweils mit dem Kopf nach einem Eckball und nach einem Freistoß schraubte das Ergebnis auf 4:0, mit dem die Hainberger noch gut bedient waren.

Tore: 0:1 Berger (35.), 0:2 Nöh (65.), 0:3 Homann (71.), 0:4 Homann (86.). (Helmut Anschütz und Walter Gleitze/gsd)