TSV Landolfshausen/Seulingen: Ligaerhalt als bescheidenes Ziel

Von: Walter Gleitze

Einziger Neuzugang beim TSV: Eingerahmt von beiden Trainern Jannik Meck (links) und Florian Jünemann wird Joschka Bettermann. © privat/nh

Bei der Teamvorstellung des TSV Landolfshausen/Seulingen, bei der der einzige Neuzugang Joschka Bettermann sich noch im Urlaub befand und lediglich elf Spieler anwesend waren, haben wir Trainer Florian Jünemann mit Stichwörtern konfrontiert.

Neuzugang Joschka Bettermann (kam vom Landesliga-Absteiger SC Hainberg): „Ein für uns schon bekannter Spieler, den wir auch bereits zu gern vor ein bis zwei Jahren verpflichten wollten. Er hatte schon Kontakt mit anderen Spielern vom SC Hainberg, die in den letzten Jahren zu uns gewechselt sind und mit denen er auch noch zusammen gespielt hat. Er arbeitet in Landolfshausen in einer Einrichtung für betreutes Wohnen für Jugendliche, er ist dadurch natürlich auch für uns vor Ort. Er passt total gut zu uns. Er hat eine gute Spielintelligenz, und er ist mit einer guten Technik ausgestattet.“

Nur ein Abgang, ein Zugang: „Wir sind ein Verein, immer wieder in den letzten Jahren angedeutet, der nicht Ausschau nach einzelnen Super-Spielern hält. Wir bauen EINE Mannschaft auf! Wir wollen möglichst die Spieler finden, die zu uns von der Chemie her passen, nicht nur fußballerisch gut sind, sondern auch eine Rolle übernehmen, die auch dazu führt, dass der Teamgeist erhalten bleibt und eventuell sogar noch verstärkt wird. Das ist uns in den letzten ein, zwei Jahren gut gelungen. Derzeit haben wir einen Kader von 30 Spielern, der aber am Ende wohl 25 betragen wird. Das sind dann auch Spieler, die nicht nur auf dem Fußballplatz gern Zeit verbringen, sondern sich auch darüber hinaus im Privaten gut verstehen und sich unterstützen, wenn Probleme anstehen. Es geht darum, Teamgeist zu formen. Wenn wir so gut wie keine Abgänge haben, scheinen sich die Spieler ja bei uns wohlzufühlen.“

Routinier Mathis Gleitze: „Er will, weil er auch im Oktober Vater wird, angedeutet, etwas kürzer treten. Dennoch hat er jetzt schon einige Trainingseinheiten mitgemacht. Es ist schade, dass er erst letztes Jahr zu uns gekommen ist. Wir hatten ja schon Gespräche über mehrere Jahre geführt. Er ist ein Spieler, der genau in unser System passt. Natürlich ist er auch durch seine Flexibilität ein enormer Gewinn. Er war anfangs eher skeptisch, was seine Spielzeit in der Landesliga betrifft. Er war für uns nicht nur wichtig durch seine Tore, sondern auch durch seine Physis und Mentalität, die er auf den Platz mitbringen konnte.“

Zielsetzung: „Vor dem Hintergrund der bärenstarken Aufsteiger und auch Absteiger ist der Nichtabstieg wie in jeder Saison zuvor zu nennen, möglichst schnell sich von der Gefahrenzone abzusetzen. Wir können uns einen solch schlechten Saisonbeginn wie im letzten Jahr, mit fünf Niederlagen zu starten, nicht leisten. Von Anfang an brauchen wir die richtige Intensität, damit es nach oben nicht wieder einen solchen Abstand gibt, den es dann wieder gilt, mühsam aufzuholen.“

Titelfavoriten: „MTV Wolfenbüttel ist da zu nennen. Dazu kommt die U 23 von Eintracht Braunschweig. Göttingen 05 schätze ich dieses Jahr sehr stark ein, wenn die Neuzugänge gut einschlagen. Auch der SSV Nörten ist zu nennen, wenn der Kader auch stabil bleibt. Aufsteiger Bleckenstedt hat eine überragende Saison gespielt und hat sich nun mit Blick auf die Landesligasaison noch auf einigen Positionen verstärkt. Die SVG Göttingen würde ich auch nicht abschreiben. Wenn sie gut in die Saison kommt, kann sie auch eine gute Rolle spielen. Auch Bovenden hat einen jungen Kader, der, wenn er zu Beginn Punkte sammelt, ins Rollen kommen kann.“

Drei Trainer: „Jannik Meck und Moritz Jünemann und ich arbeiten auf Augenhöhe miteinander, wobei Moritz sich intensiver um die Physis der Spieler kümmert. Allerdings bin ich der letzte Entscheider, wer dann auf dem Platz steht, bin aber auch für jeden Ratschlag meiner Kollegen dankbar.“ (Walter Gleitze/gsd)