TSV Landolfshausen/Seulingen steht im Halbfinale

Göttingen. Im vorletzten Viertelfinalspiel des Sparkasse Göttingen Cup blieb die Überraschung aus.

Zwar bot der Außenseiter, der Bezirksligist Bovender SV, dem Favoriten TSV Landolfshausen/Seulingen („La/Seu“) vor allem in der ersten Halbzeit Paroli, am Ende aber setzte sich die durchdachtere Spielweise und Routine des Teams von Trainer Ingo Müller beim 3:0 (1:0)-Sieg durch.

Der Außenseiter hatte nach einer Viertelstunde die erste Chance, als Mittelstürmer Julien Hain aus halbrechter Position allein auf den TSV-Torwart Joachim Hagemann zulief, diesen aber nicht überwinden konnte. Auf der anderen Seite setzte drei Minuten später Lukas Kusch einen sehenswerten Fallrückzieher über den Querbalken. Einen Schuss von TSV-Stürmer Patrick Kraus lenkte Bovendens Keeper Maxi Nagels zur Ecke.

Der Bezirksligist versteckte sich nicht, hatte in der Folgezeit mehr von der Partie und spielte sich einige erfolgversprechende Tormöglichkeiten heraus. So erlief Hain einen langen Pass von Mathis Gleitze, legte auf Helge Kaden quer, der aber an Hagemann scheiterte, so wie auch Hain im Nachsetzen (27. Minute). Und sieben Minuten später setzte Kaden den Ball aus halblinker Position an den Landolfshäuser Querbalken. Der TSV zeigte dann dem Underdog, wie man es macht. Einen Diagonalpass von Bruno Weidenbach drückte Kusch, am langen Pfosten lauernd, aus kurzer Distanz über die gegnerische Torlinie zur in dieser Phase überraschenden 1:0-Führung (42.) für den Favoriten.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Bovendens Trainer Thomas Rusch alle Spieler von der Ersatzbank ein. Daraus resultierend ging dem BSV-Spiel die Bindung und die Sicherheit in der Defensive verloren. Die Folge: In der 52. Minute überlief Kusch, der vom Oberliga-Absteiger SVG Göttingen zurück nach Landolfshausen wechselte, die Bovender Abwehr und lochte zum 2:0 ein. Und wiederum nur zehn Minuten später fiel durch Steven Celik, der eine Flanke von Jonas Nolte volley einschoss zum 3:0, die Vorentscheidung. Nach diesem 3:0 verflachte das Spiel zusehends, was sicherlich auch den hohen Temperaturen geschuldet war.

Die Halbfinal-Spiele

Am Sonntag spielen beim SC Hainberg im ersten Halbfinalspiel um 15 Uhr Oberligist Eintracht Northeim gegen den Sieger aus SSV Nörten-Hardenberg und der SV Groß Ellershausen/Hetjershausen (Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet). Daran schließt sich um 17 Uhr das zweite Halbfinale zwischen dem FC Grone, der im Viertelfinale mit einem 2:1-Sieg gegen die SVG Göttingen für eine Überraschung gesorgt hatte, und dem TSV Landolfshausen/Seulingen an. (wg-gsd/nh)